Produktionsoperatör / Lagerarbetare (torris & gas)
Uniflex AB / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2026-05-16
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Strängnäs
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-16Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande medarbetare till en industriverksamhet i Köping med fokus på hantering av gas och torris.
I rollen arbetar du som operatör med fokus på fyllning och hantering av torris, i kombination med lagerarbete. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Fyllning och hantering av torris
• Orderplock och packning
• Sortering och varupåfyllnad
• Truckkörning
• Säker hantering av produkter enligt tydliga rutiner
Arbetet sker i ett stundtals högt tempo och ställer krav på både noggrannhet och säkerhetstänk. Du blir en del av ett team där struktur, ansvar och samarbete är avgörande för att verksamheten ska fungera effektivt.
Tjänsten är fysiskt krävande och passar dig som trivs i en aktiv och praktisk roll.
Arbetstid: Måndag-fredag, 07:00-16:00
Period: Start i maj, uppdrag till september - med god möjlighet till förlängning eller anställning hos kund för rätt person.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en praktisk och aktiv roll där du får ta ansvar. Du är noggrann, lösningsorienterad och har ett högt säkerhetstänk i ditt arbete.
Du har lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt när det krävs. Vidare är du flexibel och van vid att hantera ett högt arbetstempo utan att tumma på kvalitet.Kvalifikationer
Truckkort A+B
Meriterande
Erfarenhet av lager- eller produktionsarbete
Erfarenhet av arbete med gas eller liknande
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912191