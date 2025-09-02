Produktionsnära Underhållstekniker till kund i Jordbro
Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-09-02
Är du en tekniker som gillar att lösa problem och hålla produktionen rullande? Vill du arbeta med el, mekanik och automation i en varierad roll med stort eget ansvar? Hos vår kund i Jordbro får du en trygg arbetsplats där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad.
Om rollen:
Som multitekniker hos vår kund kommer du arbeta brett och nära produktionen. Du arbetar både med akuta åtgärder och förebyggande underhåll på produktionsutrustning. Arbetet sker främst i par men vissa enklare uppgifter hanteras självständigt. Du kommer att få en varierad vardag där du rör dig mellan el, mekanik och automation..
Exempel på arbetsuppgifter:
• Felsökning och enklare elarbeten (t.ex. trefas, byten, underhåll)
• Arbete med PLC-styrda maskiner
• Byte av förbrukningsdelar såsom filter och lager
• Smörjning, justeringar och mindre svetsarbeten
• CNC-arbete kan förekomma
• Dokumentation och viss samordning med kollegor i produktion och fastighet
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av tekniskt och mekaniskt arbete inom industrin, gärna 3-5 år
• Har kunskap inom el (trefas) - formell elutbildning är meriterande men inte ett krav
• Har god mekanisk förståelse
• Är van att jobba i team, men också självständig i enklare uppgifter
• Har ett prestigelöst och lösningsorienterat förhållningssätt
Om arbetsmiljön:
• Dagtidstjänst 7:00 - 16:30, 3- Skift kommer att vara aktuellt i framtiden
• Du arbetar i nära samarbete med produktion och fastighet
• En trygg och stabil arbetsplats med låg personalomsättning
• Möjlighet till långsiktigt uppdrag och utveckling

Anställningsvillkor
• Start enligt överenskommelse men kunden ser gärna att du kan starta i sept.
• Lön enligt överenskommelse
• Tjänsten tillsätts som konsult via Adecco med möjlighet till anställning hos Kemetyl.
Låter detta intressant? Då kan du vara den vi söker!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Reem Amad Al Sadi Jobbnummer
9487899