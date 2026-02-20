Produktionsnära teknikstöd till JAS39 Gripen.
2026-02-20
Trött på enformiga dagar och stora team? I rollen som produktionsnära stöd är ingen dag den andra lik. Du blir en del av ett tight team där det erbjuds flexibilitet, variation och stort eget ansvar. Du kommer att tillhöra och jobba mot el-verkstan där paneler och kablage till JAS39 Gripen tillverkas.
Som produktionsnärastöd spelar du en viktig roll i ett engagerat team som arbetar i nära anslutning till Saabs produktion. Tillsammans med operatörer, produktionstekniker, konstruktörer och andra specialister är du med och utvecklar våra arbetssätt, driver förbättringar och skapar hållbara lösningar för framtiden.
Du är en del av ett samarbetsinriktat stödteam där vi värdesätter öppen dialog, delaktighet och kunskapsutbyte. I din roll bidrar du med teknisk kompetens i både vardagsnära och långsiktiga frågor, samtidigt som du stöttar kollegor och produktionsverksamheten i pågående och nya projekt.
Du representerar teknikområdet i arbetet med att utvärdera och följa upp leverantörer, och du är en viktig röst för produktionens perspektiv i tvärfunktionella grupper. Du blir även en del av ledningslaget för verkstadsavsnittet, där vi tillsammans med produktionsledare, kvalitetstekniker och produktionsstyrare jobbar mot gemensamma mål. Här hjälps vi åt, stöttar varandra i våra respektive ansvarsområden och bidrar aktivt till riktlinjer, målarbete och utveckling av arbetssätt.
Vi tror att du som söker har erfarenhet av produktionstekniskt arbete och gärna har arbetat i en verkstadsmiljö. Du har antingen en teknisk utbildning i grunden eller har förvärvat motsvarande kompetens på annat sätt.
I vårt stödteam arbetar vi nära tillsammans för att skapa en stabil, trygg och välfungerande produktion. Vi tror därför att du är en person som trivs i samarbeten och uppskattar att arbeta mot gemensamma mål. Du har en förmåga att lyssna in, kommunicera tydligt och bidra till en öppen och lösningsfokuserad dialog i gruppen. Din kreativitet och vilja att hitta förbättringar är värdefull, särskilt när du tillsammans med andra utforskar nya sätt att lösa utmaningar i produktionen.
Arbetet innebär många kontaktytor, både internt och externt, så vi ser gärna att du är utåtriktad, nyfiken och tycker om att bygga relationer. Du har lätt för att ta egna initiativ när det behövs, samtidigt som du är lyhörd för andras perspektiv och gillar att vara en del av en helhet.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du känna dig bekväm med teknisk dokumentation, ha god datorvana och behärska engelska i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
