Produktionsmontör till expansiv teknikverksamhet - Norra Stockholm
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Finmekanikerjobb / Stockholm Visa alla finmekanikerjobb i Stockholm
2026-06-16
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Produktionsmontör till expansiv teknikverksamhet – Norra Stockholm
Är du en person som gillar att få saker på plats, lösa problem och vara med när något nytt växer fram?
Nu söker vi produktionsmontörer till ett spännande uppdrag hos en internationell aktör inom avancerad teknikutveckling. Här får du möjligheten att vara med i uppbyggnaden av en ny produktionsverksamhet där dina idéer och initiativ verkligen gör skillnad.
Du kommer att arbeta i ett team där samarbete, flexibilitet och utveckling står i centrum. Rollen passar dig som trivs när inte allt är färdigt från början och som motiveras av att vara med och skapa effektiva arbetssätt.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från produktion, montering eller liknande arbete
Tycker om att lösa praktiska problem och ser hellre möjligheter än utmaningar
Är driven och självgående
Trivs i en miljö där förändring är en naturlig del av vardagen
Bidrar till en positiv laganda
Du erbjuds:
Möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner
Arbete i en innovativ framtidsbransch
Kompetensutveckling och nära samarbete med erfarna kollegor
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Odengatan 40 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Arbetsplats
kraftsam Kontakt
Rekryterare
Peter Letowski peter.letowski@kraftsam.se Jobbnummer
9965686