Produktionsmontör sökes till växande industriföretag!
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Haninge Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Haninge
2026-07-13
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Har du ett tekniskt intresse och erfarenhet av montering? Vill du arbeta med avancerade tekniska produkter i en modern produktionsmiljö och bli en del av ett företag med internationell tillväxt? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som produktionsmontör arbetar du tillsammans med dina kollegor med att montera tekniska system och komponenter för fordon och industriella applikationer.
Du blir en viktig del av produktionen och bidrar till att produkterna håller hög kvalitet, uppfyller gällande säkerhetskrav och levereras enligt kundernas förväntningar. Du deltar även i det kontinuerliga förbättringsarbetet för att utveckla och effektivisera produktionen.Dina arbetsuppgifter
Montering av komponenter och tekniska system enligt instruktioner och ritningar.
Montering av kablage och andra elektriska komponenter.
Utföra kvalitetskontroller och säkerställa att produkterna uppfyller uppsatta krav.
Samarbeta med kollegor för att skapa ett effektivt arbetsflöde.
Delta i förbättringsarbete och bidra till en säker och välfungerande produktion.
Vid behov stötta andra delar av verksamheten, exempelvis lager och distribution.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint tekniskt intresse. Du trivs med praktiskt och strukturerat monteringsarbete där kvalitet och precision står i fokus. Rollen passar dig som har tålamod, god koncentrationsförmåga och uppskattar att arbeta med återkommande arbetsmoment.
Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och god finmotorik, då monteringen omfattar mindre komponenter och kablage. Du arbetar självständigt vid din arbetsstation samtidigt som du är en viktig del av teamet.
Vi ser gärna att du har
Gymnasieutbildning, gärna med teknisk eller industriell inriktning.
Erfarenhet av montering inom produktion eller liknande tillverkande verksamhet.
Erfarenhet av kablagemontering eller annat arbete med elektriska komponenter är meriterande.
God finmotorik och vana att arbeta med små och detaljerade komponenter.
Trivs med repetitiva och kvalitetsfokuserade arbetsuppgifter.
Förmåga att läsa och följa monteringsinstruktioner och ritningar.
Grundläggande teknisk förståelse och intresse för mekanik.
Ett noggrant arbetssätt och ett öga för detaljer.
En positiv inställning och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Du blir en del av ett företag med stark framtidstro och möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten. Här erbjuds en trygg arbetsplats med fokus på kvalitet, samarbete och kontinuerlig utveckling.
Du arbetar i moderna lokaler med en välutrustad produktionsmiljö och tillgång till personalförmåner som bidrar till trivsel och välmående. Företaget värdesätter en god arbetsmiljö och erbjuder goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. I dessa fall kan en godkänd kontroll vara en förutsättning för anställning.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8061047-2099513". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
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111 35 STOCKHOLM Jobbnummer
10001814