Produktionsmedarbetare Vikariat till Fazer Bageri i Umeå
Fazer Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Umeå
2025-09-25
Utvecklas tillsammans med oss som - Produktionsmedarbetare
Är du nyfiken på tillverkningsbranschen? Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, tempo och lagarbete går hand i hand? Nu får du chansen!
Vikarierande produktionsmedarbetare sökes!
Har du möjlighet att hoppa in och bidra under en spännande period? Vi söker nu en vikarierande produktionsmedarbetare. Du kommer att vara en viktig del av vårt arbete och bidra till att vi når våra mål med kvalitet och tempo.
Fazer Bageri är ett av Sveriges främsta bageriföretag med kvalitet i fokus. Här på Klockarbäcken i Umeå tillverkar vi ett varierat och smakrikt sortiment av bröd - något för alla smaker! Tjänsten innebär arbete i bageriets produktionslinjer samt paketering i vår logistikavdelning.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Arbetet sker huvudsakligen i en automatiserad produktionsmiljö där du har ett helhetsansvar för tillverkningen. Rollen kräver självständighet, noggrannhet, och ett starkt kvalitetsfokus. Du har förmåga att agera snabbt vid förändringar.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat övervakning, kvalitetskontroll samt att starta/stoppa och ställa om maskinerna vid produktionsbyten - alltid med fokus på säkerhet, effektivitet och högsta kvalitet.
Arbetstider
• Start: Mitten av oktober.
• Dag/kväll/natt då produktionen pågår dygnet runt.
• Flexibilitet och tillgänglighet under hela uppdragsperioden. Kvalifikationer
• Gärna B-körkort och tillgång till bil, då kollektivtrafiken till arbetsplatsen är mycket begränsad.
• Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
• Ansvarsfull, stresstålig och handlingskraftig.
• Erfarenhet av arbete inom livsmedelproduktion är meriterande.
Anställningsform
Tidbegränsad anställning - Vikariat till och med januari 2027.
Anställningen kan komma att upphöra i förtid om den ordinarie medarbetaren återgår till sin tjänst i sådan uppfattning att behovet av vikarie upphör.
Placering i Umeå på Klockarbäcken.
Vi tillämpar kollektivavtal inom livsmedelindustrin.
Inför anställning kan bakgrundskontroller förekomma, i enlighet med gällande lagstiftning.
Bli en del av något gott - Sök nu!
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-10. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Observera att vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar per brev eller e-post beaktas ej.
Vid frågor rör produktion, vänligen kontakta ansvarig produktionsledare på johan.larsson@fazer.com
Vid rekryteringsrelaterade frågor, kontakta HR på ebba.chan@fazer.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett heltidsjobb.
Fazer Sweden AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SE Fazer Bakery Jobbnummer
9526455