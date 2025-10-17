Produktionsmedarbetare till Warbro Kvarn AB
Warbro Kvarn AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Katrineholm Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Katrineholm
2025-10-17
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Warbro Kvarn AB i Katrineholm
PRODUKTIONSMEDARBETARE TILL WARBRO KVARN
Warbro Kvarn odlar och förädlar ekologiskt spannmål efter mottot "matkärlek med ursprung". Företaget arbetar med hela kedjan, från jord till bord, med ursprungliga kulturspannmålssorter som säljs som mjölprodukter och malt. Kunderna är några av landets allra främsta bagare, bagerier, caféer och restauranger men också privatpersoner som är intresserade av kvalitet.
Warbro Kvarns produkter är ekologiskt odlade, i nära samarbete med odlarna här i Sörmland, och med fokus på hög kvalitet. Warbro Kvarn har funnits sedan 2002 och har sedan 2017 även erbjudit mältat spannmål för bland annat öltillverkning. Vi är ett litet men mycket engagerat gäng som jobbar med stort hjärta och ett outtröttligt engagemang för kulturspannmål och ekologisk odling. Vi håller till på Linds Gård utanför Katrineholm, mitt i odlingslandskapet i det vackra Sörmland. Välkommen till vår idyll!
Under 2022 drabbades vi av en omfattande brand, där hela vår produktionsanläggning brann ner till grunden. Under de senaste åren har vi byggt upp en modern produktionsanläggning. Just nu är vi 3-4 personer som jobbar i produktionen. Nu befinner vi oss i ett mycket expansivt skede, med flera nya spännande uppdrag framför oss. Till detta söker vi nu ytterligare en medarbetare som vill vara med på vår framtidsresa.
ARBETSBESKRIVNING
Som kvarnmedarbetare på Warbro Kvarn har du en mycket viktig roll i hela ledet att processa inkommande spannmål till färdiga produkter, och få ut dessa till våra kunder. Det betyder att du, precis som dina kollegor, jobbar med alla olika delar i vår produktion. Vad du ska fokusera på för dagen och veckan planeras tillsammans med produktionsledaren och kollegorna.
Det här är en lista på arbetsuppgifter för dig som produktionsmedarbetare:
• Övervaka och hantera moment i de olika produktionslinjerna. Det handlar om att ta emot spannmål till silo, skalning och rensning, men också drift av kvarnarna och att förädla till färdig produkt som mjöl, flingor, klippt spannmål samt malt.
• Förpacka genom halvautomatiska förpackningsmaskiner det vill säga med manuella moment. Vi förpackar i konsumentpåsar och säckar upp mot 15 kg samt i storsäckar. Såklart har vi utrustning för att hjälpa till med lyft, men det förekommer tunga lyft.
• Förbereda och packa ihop beställningar för distribution till företagskunder, stora som små, och webbshoppens kunder, och se till att varje order lämnar lagret i rätt tid.
• Underhåll och städning av maskiner och produktionslokaler är en viktig del för att säkerställa och upprätthålla rutiner i livsmedelsproduktion, enligt interna rutiner, gällande livsmedelsregler och lagar, och de kravställningar som följer med certifieringar.
I din roll är det viktigt att du bemästrar alla delar av vår produktion, tills dess att varorna lämnar för att levereras till vår kund. Det är viktigt att du känner till att i Warbro Kvarns produktion ställer vi upp och jobbar i alla led inom produktionen varje dag, och avlastar och hjälper varandra vid behov, exempelvis vid ökat ordertryck eller när en kollega är ledig. Du samarbetar med alla på företaget för att säkerställa vårt fokus på att tryggt och effektivt leverera vad kunden vill ha.
Vi tror att du har dessa kompetenser och erfarenheter
Som person behöver du vara ansvarstagande och strukturerad eftersom du tillsammans med produktionsledare ska kunna planera arbetet utifrån våra beställningar. Du är öppen för att rollen är varierad vad gäller olika arbetsområden inom produktionen. Samtidigt är du mån om att vi som team får gjort det jobb som behöver göras och gör din del i det.
Du behöver ha lätt för att förstå teknik så att du självständigt kan starta och driva våra kvarnar och maskiner. Du är praktiskt lagd och en fixare som ser lösningar. Du ska inte vara rädd för att ta i eftersom arbetet till viss del kan vara fysiskt krävande.
Det är meriterande om du har jobbat i ett producerande företag, gärna inom livsmedel, och har förståelse för en produktionskedja. Har du jobbat med spannmål, i ett kvarnföretag eller har kunskap inom odling är det mycket meriterande.
Som kollega hoppas vi att du bidrar med värme, engagemang och lojalitet. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och att du passar bra in i vårt gäng.
Praktiskt
Körkort är ett krav. Har du även truckkort är det meriterande. Du behöver kunna köra traktor. Jobbet kan vara fysiskt krävande och tunga lyft kan förekomma. Vissa delar av byggnaderna är inte uppvärmda. Arbetsplatsen är belägen ungefär 3 km från närmsta busshållplats.
Tjänsten är på heltid. Arbetstider: måndag-fredag kl 8-16.30.
Är du intresserad? Maila din ansökan senast den 15 november (personligt brev samt CV) till jobb@warbrokvarn.se
. Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse, men snarast möjligt.
Warbro Kvarn har kollektivavtal.
Vi anställer den slutgiltiga kandidaten med 6 månaders provanställning, med förhoppningen om att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning därefter.
Har du frågor angående tjänsten? Maila oss på jobb@warbrokvarn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: jobb@warbrokvarn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Warbro Kvarn AB
(org.nr 556743-4336)
Linds Gård (visa karta
)
641 99 SKÖLDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Warbro Kvarn AB Jobbnummer
9562498