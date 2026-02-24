Produktionsmedarbetare till vår kund i Kvicksund!
2026-02-24
Vi söker drivna och arbetsvilliga gjuteriarbetare till ett väletablerat gjuteri i Kvicksund! Har du erfarenhet av industriarbete och trivs med fysiskt arbete i en dynamisk produktionsmiljö?
Arbetet innebär hantering av gjutgods, rivning av formar samt rensning och efterbearbetning. Vi söker dig som är noggrann, har god fysik och gillar ett praktiskt och tempofyllt arbete. Då kan detta vara jobbet för dig!
Om tjänsten: Som gjuteriarbetare via oss blir du en viktig del av produktionsteamet hos ett väletablerat gjuteri i Hallstahammar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar rivning av gjutformar, hantering av gjutgods samt rensning och efterbearbetning av detaljer. Arbetet är fysiskt och sker i en tempofylld produktionsmiljö där säkerhet, noggrannhet och samarbete står i fokus.
Vi söker dig som är arbetsvillig, har god fysik och trivs med praktiskt arbete. Du är ansvarstagande, flexibel och inte rädd för att ta i där det behövs.
Arbetsuppgifter:
Rivning och sönderslagning av gjutformar
Hantering och sortering av gjutgods
Rensning, slipning och gradning av gjutdetaljer
Avlägsnande av sand och överskottsmaterial
Visuell kontroll av gods
Allmänt förekommande arbete inom gjuteriproduktionPubliceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Erfarenhet av industri-, verkstads- eller gjuteriarbete är meriterande
God fysik och vana av fysiskt arbete
Förmåga att arbeta i ett högt tempo
Noggrann och säkerhetsmedveten
God samarbetsförmåga och arbetsvilja
Svenska i tal och skrift
Truckkort är meriterande
Arbetstid: Dagtid ( Mån- Fre)
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Övrigt: Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund, med möjlighet till anställning direkt hos kunden efter inhyrningsperioden.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans!
