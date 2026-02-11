Produktionsmedarbetare till Tyresö!
2026-02-11
Är du nyfiken och har ett tekniskt intresse? Vi söker nu en produktionsmedarbetare till vår kund i Tyresö. Har du ett brinnande intresse för teknik men saknar tidigare erfarenhet? Då kan detta vara möjligheten för dig! Vi söker en motiverad och engagerad person som vill lära sig och utvecklas hos vår kund. Du kommer att ha en viktig roll i produktionen och bidra till tillverkning av högkvalitativa säkerhetslösningar.Arbetsuppgifter
Delta i produktion och montering av säkerhetsprodukter
Följa tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner under produktionen
Kontroll och test av färdiga produkter
Bidra till att upprätthålla en säker och organiserad arbetsmiljö
Samarbeta med teamet för att säkerställa effektivitet och kvalitet
Kvalifikationer och Erfarenhet
Intresse för teknik och produktion, ingen tidigare erfarenhet krävs
Förmåga att arbeta noggrant och metodiskt
God samarbetsförmåga och vilja att lära
Goda kunskaper kunskaper i svenska, i tal och skrift Publiceringsdatum2026-02-11Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och har en positiv inställning. Du är engagerad och kan arbeta både självständigt och i grupp. Din vilja att lära och anpassa dig till nya arbetsuppgifter värderas högt.
Arbetstider och Anställningsform
Tjänsten är heltid med arbetstider förlagda dagtid måndag till fredag 07:00-16:00.
Är du redo att börja din karriär inom produktion? Skicka in din ansökan idag!
Sökord: "produktionsmedarbetare, teknik, montering, säkerhet, heltid, Stockholm, produktion, intresse för teknik"
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7213445-1836810". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Rekryteringsgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Centralplan 1
)
111 20 STOCKHOLM
Rekryteringsgruppen
9737038