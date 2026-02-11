Produktionsmedarbetare till Tyresö!

Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Maskiningenjörsjobb / Tyresö
2026-02-11


Är du nyfiken och har ett tekniskt intresse? Vi söker nu en produktionsmedarbetare till vår kund i Tyresö. Har du ett brinnande intresse för teknik men saknar tidigare erfarenhet? Då kan detta vara möjligheten för dig! Vi söker en motiverad och engagerad person som vill lära sig och utvecklas hos vår kund. Du kommer att ha en viktig roll i produktionen och bidra till tillverkning av högkvalitativa säkerhetslösningar.Arbetsuppgifter

Delta i produktion och montering av säkerhetsprodukter

Följa tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner under produktionen

Kontroll och test av färdiga produkter

Bidra till att upprätthålla en säker och organiserad arbetsmiljö

Samarbeta med teamet för att säkerställa effektivitet och kvalitet

Kvalifikationer och Erfarenhet

Intresse för teknik och produktion, ingen tidigare erfarenhet krävs

Förmåga att arbeta noggrant och metodiskt

God samarbetsförmåga och vilja att lära

Goda kunskaper kunskaper i svenska, i tal och skrift


Publiceringsdatum
2026-02-11

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och har en positiv inställning. Du är engagerad och kan arbeta både självständigt och i grupp. Din vilja att lära och anpassa dig till nya arbetsuppgifter värderas högt.
Arbetstider och Anställningsform
Tjänsten är heltid med arbetstider förlagda dagtid måndag till fredag 07:00-16:00.
Är du redo att börja din karriär inom produktion? Skicka in din ansökan idag!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7213445-1836810".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB (org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Centralplan 1 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Rekryteringsgruppen

Jobbnummer
9737038

