Produktionsmedarbetare till Torsby!
Industri Support Värmland AB / Montörsjobb / Torsby Visa alla montörsjobb i Torsby
2026-04-08
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Torsby
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
Vill du arbeta i en modern och växande produktionsmiljö?
För kunds räkning vill vi nu ge dig en chans att bli en del av ett engagerat produktionsteam på en arbetsplats som satsar på långsiktig utveckling, hållbarhet och kvalitet. Här får du jobba i en modern anläggning tillsammans med kollegor som är stolta över sitt hantverk och trivs med att skapa produkter som gör skillnad.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta slipning, mätning och kapning där du säkerställer rätt mått och finish. En viktig del av arbetet är att utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna håller hög standard genom hela processen.
Oavsett tidigare erfarenhet värdesätts din vilja att lära, ditt engagemang och din förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö. Arbetstiderna är dagtid eller 2-skift.Profil
Du som trivs med praktiskt arbete och gillar att se konkreta resultat passar bra i rollen. Du lär dig snabbt nya moment och arbetar noggrant, ansvarsfullt och med ett starkt kvalitetstänk.
Vi söker dig som har ett intresse för produktion, fungerar lika bra självständigt som i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är lösningsorienterad, nyfiken och tar gärna egna initiativ. Hög arbetsmoral och förståelse för vikten av närvaro är också viktigt.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett praktiskt intresse, ta ansvar, vara kvalitetsmedveten och vilja utvecklas genom nya arbetsuppgifter. Du behöver också behärska svenska i tal och skrift.
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan omgående.
Om Industrisupport
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Industrisupport Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
9842009