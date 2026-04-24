Produktionsmedarbetare till tillväxtföretag i Skarvik
Följ med vår kund på en spännande resa i en växande industri där man vågar satsa på sin personal och dess utveckling. Här får du möjlighet att utvecklas i ett glatt och engagerat team, där ditt arbete bidrar direkt till en viktig process i samhället.Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Som produktionsmedarbetare kommer du att vara en nyckelspelare i hanteringen av vatten och kemikalier, med fokus på provtagning och processkontroll. Du kommer att arbeta nära ett engagerat team, där samarbete och självständighet värderas högt. Rollen är dynamisk och innebär både fysiskt arbete och analytiska uppgifter. Sett till den typ av produktion denna roll hanterar förväntas man inte vara rädd för att bli lite smutsig och vara ute i alla olika väder.
Arbetet sker 100% på plats på siten i Skarvik och inleds de första 6 månaderna som konsult via oss på Academic Work.Då vi även närmar oss sommaren förväntas man vara tillgänglig för arbete även industriveckorna, möjlighet till ledighet andra veckor finns.
Du erbjuds
En utvecklande roll i en framåtblickande organisation med stora tillväxtplaner.
Bli en del av ett sammansvetsat team med god stämning, där du får möjlighet att påverka och växa professionellt.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär huvudsakligen att övervaka och styra processer för vatten- och kemikaliehantering, inklusive provtagning, analys och underhåll, för att säkerställa högsta kvalitet och effektivitet.
Utföra daglig provtagning och analys av vattenkvalitet.
Kontrollera tankar, kemikalier och pumpar för att förebygga läckage.
Hantera bandfilter genom att starta, stoppa, rengöra och byta ut dem.
Avgöra vattnets kvalitet och styra dess processflöde.
Genomföra kemisk fällning genom att tillsätta nödvändiga kemikalier.
Rapportera nivåer digitalt och följa upp avvikelser enligt rutin.
Identifiera och åtgärda problem som dyker upp i processen.
Vi söker dig som
Är flytande i svenska, både i tal och skrift.
Har ett rent belastningsregister
Innehar giltigt B-körkort.
Har god fysik och uthållighet, samt förmåga att hantera stress.
Har förmåga att ta egna beslut.
Har en god kemisk förståelse och förmåga att tolka labbresultat.
Besitter en god processkunskap.
Har en godkänd gymnasial utbildning
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att hantera farligt avfall.
Erfarenhet från raffinaderi eller liknande industri.
ADR 1.3-utbildning.
Truckkort (motvikt).
Labb-vana och intresse för kemikalier.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FRLGVA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
411 04 GÖTEBORG
