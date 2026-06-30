Produktionsmedarbetare till teknisk tillverkning
Poolia AB / Processoperatörsjobb / Umeå Visa alla processoperatörsjobb i Umeå
2026-06-30
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Vill du arbeta i en produktion där noggrannhet, kvalitet och samarbete gör verklig skillnad? Vi söker nu produktionsmedarbetare till ett uppdrag hos ett internationellt bolag i Umeå som utvecklar och tillverkar produkter som används inom forskning och läkemedelsutveckling.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
I denna roll blir du en del av ett produktionsteam som arbetar med montering, testning, kontroll och paketering av produkter, reservdelar och tillbehör. Produktionen sker enligt tydliga instruktioner, rutiner och kvalitetskrav, där varje moment är viktigt för att säkerställa att slutprodukten håller rätt standard.
Du arbetar nära kollegor inom produktion, teknik, kvalitet och planering. Teamet består bland annat av produktionsledare, tekniker, kvalitetstekniker, produktionsplanerare, gruppsamordnare och operatörer.
Uppdraget startar 17 augusti 2026 och pågår till 30 december 2026. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag kl. 07.00–16.00. Placering är i Umeå.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Montering, kontroll, testning och paketering av produkter
Administration av orderdokument enligt rutiner och instruktioner
Påfyllnad av material och hantering av golvlager
Att följa gällande kvalitetskrav, instruktioner, regler och policys
Att rapportera och vid behov bidra till att utreda avvikelser
Att föreslå och genomföra förbättringar i arbetssätt och arbetsmiljö
Samarbete med kollegor och andra avdelningar
Rotation mellan olika avdelningar vid behov
Vem är du?
Vi söker dig som har en treårig gymnasieutbildning inom teknik alternativt minst ett års erfarenhet från tillverkningsindustri. Du har tidigare arbetat i produktion eller industriell miljö och är van att följa instruktioner, arbeta noggrant och bidra till en säker och strukturerad arbetsmiljö.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt god datorvana. Har du truckkort är det meriterande.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och har lätt för att fokusera på uppgiften framför dig. Du trivs i ett team där man samarbetar, hjälper varandra och bidrar till en god stämning. Du är också lösningsorienterad och tycker om att bidra med idéer som kan förbättra arbetssätt, kvalitet och flöden i produktionen.
Vi tror att du är en person som uppskattar tydliga rutiner, men som samtidigt är nyfiken på att utveckla och förbättra det dagliga arbetet tillsammans med andra.
Om verksamheten
Vår kund är ett globalt bolag som utvecklar och tillverkar instrument och lösningar som används inom forskning, läkemedelsutveckling och produktion av bland annat vacciner, läkemedel samt cell- och genterapier. Här blir du en del av en verksamhet där produkterna bidrar till viktig forskning och utveckling, med höga krav på kvalitet, noggrannhet och samarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994508-2078516". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Västra Norrlandsgatan 10 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9985723