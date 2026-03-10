Produktionsmedarbetare till Tanumshede sökes!
2026-03-10
Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Just nu söker vi produktionsmedarbetare till vår kund som jobbar inom träindustrin i Tanumshede. Du kommer att få vara en del av ett team som jobbar med att producera takstolar i trä. Takstolarna produceras både med hjälp av automatiserade arbetsprocesser och på manuella stationer. Du kommer att producera takstolar efter ritningar så vi ser gärna att du har erfarenhet av att läsa ritningar. Takstolarna ska produceras enligt de kvalitets- och leveranskrav som företaget har så det är viktigt att du är noggrann i ditt arbete.
Arbetstiderna är på dagtid:
Måndag till torsdag 06.30-15.40
Fredag 06.30-13.40
Det kan bli aktuellt med tvåskift i produktionen längre fram.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från industri och produktion. Det är ett stor plus om du är händig och är i god fysisk form. Som person ska du vara en lagspelare som gillar att samarbeta och du ska vara bra på att kommunicera. Du är ansvarsfull och noggrann i det du gör. Vi behov kan du få hoppa in och hjälpa till i olika delar av produktionen så du får gärna vara flexibel.
Krav:
• Erfarenhet från industri och produktion
• Van att jobba med olika typer av verktyg
• Kunskaper kring ritningsläsning
• Datorvana
• Goda kunskaper i svenska (skrift och tal)
• B-körkort
Meriterande
• God systemvana eller erfarenhet av CNC
• Truckkort A+B
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Eventuella namngivna referenser bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
