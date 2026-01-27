Produktionsmedarbetare till Synsam Innovation Center i Östersund
2026-01-27
I augusti 2022 slog vi upp portarna till Synsam Innovation Center - vårt nya produktions- och innovationscenter på Frösön i Östersund. Det är den första storskaliga tillverkningsindustrin för glasögonbågar i Norden och en av världens mest moderna och innovativa anläggningar för produktion av glasögon. Nu kan du bli en del av den!
Om rollen I nuläget är det omkring 50 personer som arbetar med produktionen på Synsams produktions- & innovationscenter. Produktionen består i nuläget av ett 30-tal olika steg och vi söker nu fler produktionsmedarbetare som kommer att jobba i flera av dessa steg. Arbetsuppgifterna som produktionsmedarbetare varierar mellan de olika produktionsstegen, och du kommer att erbjudas utbildning i produktionen och vår maskinpark. Produktionsstegen består av alltifrån relativt automatiska, datorstyrda (CNC) till mer manuella och finmotoriska steg - alla ställer olika krav på utföraren men är lika viktiga för slutprodukten.
Du kommer att få möjlighet att både lära dig och arbeta i flera olika produktionssteg, och du blir en del av det team som ska fortsätta bygga upp, vidareutveckla och förbättra våra arbetssätt och rutiner kopplat till den nya verksamheten!
Vilka tider jobbar jag? Till en början kommer arbetstiderna för tjänsten att vara dagtid 07:00-16:00 (med flex) men framöver kan nattjobb 23:30-05:30 söndag till fredag. Samt tvåskift bli aktuellt, där du jobbar varannan vecka förmiddag (5:20-14:30 måndag-fredag) och varannan vecka eftermiddag (14:20-23:40 måndag-torsdag med fredagen ledigt). Samt treskift, där du jobbar var tredje vecka 05:20-14:30, 14:20-23:40 och 23:30-05:30.
Vad söker vi hos en blivande produktionsmedarbetare? Ingen erfarenhet av produktion? Inga problem! Det är positivt men inget krav att du har tidigare erfarenhet från produktion eller arbete med liknande uppgifter. För oss är det absolut viktigaste att du har ett starkt kvalitetstänk och är noggrann i ditt arbete, är genuint nyfiken på att vara med och hjälpa oss att bli bättre på det vi gör i produktionen, samt att du har en positiv inställning, attityd och motivation för att arbeta i och utveckla produktionen tillsammans med dina kollegor. Hos oss är ingen enskild person viktigare än någon annan och vi lyckas endast om vi gör jobbet tillsammans som ett lag!
Med anledning av detta ser vi kommunikation som en viktig nyckel för allt samarbete. Vi har många olika nationaliteter hos oss, men du behöver kunna kommunicera med kollegor och ta emot instruktioner på svenska eller engelska för att ha rätt förutsättningar att lyckas i rollen.
Hur ser rekryteringsprocessen ut? Vi är framförallt på jakt efter att hitta rätt personer till vårt team och fäster därför stor vikt vid dig som person i rekryteringsprocessen. Vår rekryteringsprocess består därför av både intervjuer, rekryteringstester samt referenstagning för att vi ska kunna lära känna dig så bra som möjligt. I slutet av processen gör vi även en bakgrundskontroll innan du anställs - detta gör vi på samtliga personer vi anställer i Synsam.
Vi kommer att gå igenom ansökningar löpande, så vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Har du sökt en tjänst hos oss tidigare? Roligt att du visat intresse för oss även tidigare! Oavsett om du tidigare sökt en specifik tjänst eller skickat in en generell intresseanmälan får du gärna skicka in din ansökan på nytt. Då vet vi att du fortfarande är intresserad av att jobba hos oss och att du är intresserad av just denna tjänst!
Vi har fått in många ansökningar de gånger vi annonserat nya tjänster men har tyvärr inte möjlighet att rekrytera alla, även om vi skulle vilja. Därför kan det självklart finnas god chans för dig den här gången även om du inte tidigare gått vidare i processen. Är du redan nu nyfiken på hur det är att arbeta i vår fabrik? Kika gärna på videon nedan för att få en bättre förståelse för arbetet hos oss!
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team. Välkommen med din ansökan genom länken nedan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7113232-1809284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248), https://jobb.synsam.se
Stockevägen 44 (visa karta
)
832 56 FRÖSÖN Arbetsplats
Synsam Group Sverige Jobbnummer
9706534