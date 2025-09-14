Produktionsmedarbetare till SwEnergy
2025-09-14
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
Vill du vara med och tillverka kosttillskott som gör skillnad?
SwEnergy söker nu en noggrann och ansvarstagande produktionsmedarbetare till vår moderna anläggning i Ulricehamn. Här får du chansen att bli en del av ett växande familjeföretag med hög kvalitet och stark laganda i fokus.Publiceringsdatum2025-09-14Om tjänsten
Som produktionsmedarbetare arbetar du i vår tillverkningsprocess för kosttillskott i form av tabletter, kapslar och pulver. Exempel på arbetsuppgifter för denna tjänst
Fyllning och etikettering av kapslar, tabletter och pulver i burkar
Diskning och städning enligt våra höga hygienkrav
Uppvägning och blandning av pulver
Arbetet utförs både i team och självständigt. För att underlätta det fysiska arbetet använder vi olika typer av hjälpmedel, men tyngre lyft förekommer.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och effektiv
Har god fysik och är van vid ett aktivt arbete (du kanske tränar regelbundet)
Trivs med praktiskt arbete och att arbeta i team
Meriterande:
Truckkort eller erfarenhet av truckkörning
Tidigare erfarenhet av maskinövervakning eller underhåll
Om SwEnergy
Vi är ett svenskt familjeföretag som utvecklar, tillverkar och säljer kosttillskott. Sedan våren 2022 finns vi i nybyggda lokaler i Ulricehamn. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker dig som vill växa med oss.
Vi erbjuder:
Lön enligt avtal
En tobaksfri arbetsplats med fokus på hälsa
Tjänsten är en visstidsanställning med möjlighet till förlängningSå ansöker du
Behov finns av att anställa omgående. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: helena@skip.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swenergy AB
(org.nr 556962-8802)
523 38 ULRICEHAMN Jobbnummer
9507530