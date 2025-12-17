Produktionsmedarbetare till Skattkärrs Metallåtervinning sökes!
Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Karlstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlstad
2025-12-17
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på ett företag som vill bidra till en mer hållbar framtid? Är du positiv, flexibel och initiativrik? Just nu söker vi en Produktionsmedarbetare till Skattkärrs Metallåtervinning.Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Vi söker nu en kundorienterad Produktionsmedarbetare till Skattkärrs Metallåtervinning. I rollen arbetar du i den dagliga driften av anläggningen tillsammans med ett glatt och familjärt team och har en central funktion i mötet med kunderna. Tjänsten är varierande och kombinerar kundservice, produktion och logistik. Arbetet innefattar även hantering av återvunnet material, interna transporter, gårdsarbete samt att operera och underhålla maskiner och utrustning. Du bidrar till att anläggningen hålls i gott skick och arbetar alltid enligt gällande säkerhetsföreskrifter och rutiner.
I din roll som Produktionsmedarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Ta emot och hjälpa kunder som kommer in med metallmaterial samt identifiera och värdera materialet
• Genomföra affärer och säkerställa ett professionellt och serviceinriktat kundbemötande
• Sortera och bearbeta inkommande metallmaterial
• Ansvara för registrering av inköp och utleveranser i anläggningens administrativa system
Tjänsten som Produktionsmedarbetare till Skattkärrs Metallåtervinning är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd hos Adecco och uthyrd till kunden.
Start är omgående så vänta inte med din ansökan då rekryteringsprocessen fortsätter löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Om dig
Du är prestigelös, gillar att arbeta med andra människor och sprider gärna positiv energi bland kollegor och kunder samt bidrar till ett gott samarbete.
Vidare ser vi att du är driven, ansvarsfull och trivs i en social roll med mycket kundkontakt. Du är positiv, ansvarstagande och tar gärna egna initiativ. Vi ser även att du är lösningsorienterad och hellre ser möjligheter än problem.
Viktigt för tjänsten är:
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• B-körkort (krav)
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är om du har:
• Hjullastastarkort
• Truckort B1-B2
• ADR 1:3 utbildning
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Mattias Olsson
0736847297mattias.olsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sökord
Produktionsmedarbetare, Återvinning, Truck, Produktion, Skattkärrs metallåtervinning, Hjullastare, Adecco, Karlstad, Värmland
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business manager
Mattias Olsson Mattias.Olsson@adecco.se Jobbnummer
9651050