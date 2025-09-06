Produktionsmedarbetare till Sjuhäradsbygdens Färgeri
2025-09-06
Om kundföretaget
Sjuhäradsbygdens Färgeri är Nordens mest kompletta färgeri och beredningsverk. I vår strävan att bli det mest klimatsmarta och hållbara textila beredningsverket har vi en stor miljömedvetenhet. Vår vision är att erbjuda marknaden de mest hållbara och innovativa tjänster och produkter med så små miljömässiga fotavtryck som möjligt.
Sedan starten 1935 har vi färgat och berett vävar och garner inom de mest varierande områden och idag drivs företaget av fjärde generationen. Vi kan erbjuda allt från en behandling på kundens egna material till att leverera en färdig produkt där vi är med och tar fram rå-garn eller rå-väv för att uppnå kundens krav.
Läs gärna mer på www.7hfargeri.se
Sjuhäradsbygdens Färgeri växer och behöver utöka sitt team med fler Produktionsmedarbetare!
Dina främsta arbetsuppgifter innebär att övervaka maskinerna för att säkerställa att produktionen flyter på effektivt. Du ansvarar för att fylla på material, packa färdiga produkter i slutprocessen och säkerställa att kvalitetskrav uppfylls. I arbetet ingår även att ställa maskiner samt utföra enklare underhåll och felsökning vid behov. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma beroende på produktionens behov.
Arbetstid: upplärningstiden kommer ske under dagtid för att sedan övergå till 2-skift.
Placering: strax utanför Kinna.
Bakgrund och personliga egenskaper
Som person är du driven och noggrann och förstår vikten av att hålla en hög kvalitet på produkterna som tillverkas. Du trivs med att arbeta både självständigt som i team och har ordning och reda omkring dig. Vidare är du en flexibel och hjälpsam kollega som inte tvekar att hugga i där det behövs för att få arbetet att flyta smidigt.
Meriterande: Erfarenhet från industrin, gärna med bakgrund inom textilbranschen.
Krav: Körkort och tillgång till bil
Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor kan du kontakta Ellen Eriksson via mail, ellen@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
