Produktionsmedarbetare till roligt extrajobb i Bromölla!
2025-08-15
Vi söker nya medarbetare till vår studentpool på Geberit i Bromölla. Om du söker efter ett välbetalt extraarbete och bor i närheten av Bromölla, Sölvesborg eller Kristianstad så har vi det perfekta uppdraget för dig! Inkom med din ansökan redan idag, vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen.
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Geberits räkning studentmedarbetare till deras produktion. I dagsläget har vi 6 studenter och du kommer att ingå i studentpoolen vi har byggt upp. Vi lovar dig en härlig arbetsplats med trevliga kollegor och en öppen och välkomnade stämning. Arbetet är fysiskt och produktionen är igång dygnet runt hela veckan, så du kommer jobba dag-, kväll-, natt- och helgpass.
Du erbjuds ett perfekt extrajobb att ha vid sidan om studierna. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Vi bemannar större delen av Geberits produktion, och beroende på din erfarenhet kommer du att placeras på den avdelningen vår kund anser passar dig bäst. Det finns goda möjligheter att lära upp sig på flera avdelningar vid intresse.
De avdelningar vi bemannar är
• Gjutning
• Glasering
• Emballering
• Avsyning
• Montering
VI SÖKER DIG SOM
Är lojal och flexibel och tycker om att arbeta mycket. Du vågar visa framfötterna och socialiserar gärna lite extra med dina kollegor när du är inne och jobbar. Du är inte rädd för att ta i och tycker om att arbeta i team såväl som individuellt.
Dessutom är du
• Student på eftergymnasial nivå på minst 50 % med minst 1,5 år kvar på dina studier
• Flexibel och kan jobba minst två pass i veckan
• Boende i Bromölla, Sölvesborg, eller Kristianstad med omnejd
• Flytande i svenska
Det är meriterande om du har truckkort.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Geberit Group är marknadsledande i Europa inom sanitetsprodukter och firade sitt 150-årsjubileum 2024. Produktsortimentet består av sanitetsteknik, rörsystem, badrumsporslin och badrumsmöbler. Geberit kan därför erbjuda heltäckande lösningar för privata och offentliga sanitära anläggningar från en leverantör. Produktionsnätverket omfattar 26 produktionsanläggningar, varav 4 utanför Europa. Koncernen har sitt huvudkontor i Rapperswil-Jona, Schweiz. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
