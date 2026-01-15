Produktionsmedarbetare till Nyhléns Hugosons i Boden
2026-01-15
Vill du bli en del av ett stabilt och växande livsmedelsföretag med stark lokal förankring? Nu söker vi omgående produktionsmedarbetare till vår produktionsanläggning i Boden, där vi tillverkar kyld färdigmat med fokus på kvalitet, smak och hållbarhet.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Som produktionsmedarbetare hos oss får du ett omväxlande arbete i både kök och paketering. Arbetsuppgifterna kan inkludera:
Förberedning och tillagning av mat
Stekning och hantering av råvaror
Paketering och kvalitetskontroller
Vi tillämpar arbetsrotation, vilket ger dig en bred kompetens och variation i vardagen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är engagerad, ansvarstagande och noggrann
Har en god samarbetsförmåga och trivs i team
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har god fysik och är bekväm med ett praktiskt arbete
Har en positiv inställning till att lära och utvecklas
Erfarenhet från kök, produktion eller livsmedelsbranschen är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Introduktion och utbildning sker på plats.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett välrenommerat företag
Ett varierande arbete med möjlighet att utvecklas
Ett engagerat team och en god arbetsmiljöSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt då rekrytering sker löpande.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska
Meriterande
Tidigare erfarenhet av livsmedelsproduktion eller liknande arbete
Hygienutbildning livsmedel
Om arbetsgivaren - Nyhléns Hugosons AB
Vår vision är att vara det naturliga valet vid alla norrländska måltidstillfällen. Det blir vi genom att vara det ledande norrländska matföretaget med fokus på våra kunder, vårt mathantverk och våra norrländska bönder och odlare. Respekten för miljö, hälsa och djuromsorg är central för verksamheten, liksom våra värdeord: affärsmässig, delaktig och stolt. Hantverket ligger alltid till grund för vår produktion, med erfarenhet och ett personligt engagemang i varje del av tillverkningen. Vi använder inga onödiga tillsatser i vår mat och garanterar hög kvalitet på våra produkter. Våra anläggningar finns i Luleå (charkproduktion), Skellefteå (paketering av kött, kallskänk mm) Boden (kyld färdigmat och Ullånger (slakteri), Änge Chark AB (charkproduktion), Jokkmokkskorv AB (charkproduktion) och Haparanda Potatis AB (paketering av potatis och tillverkning av potatisgratänger). Nyhléns Hugosons-koncernen har idag ca 280 medarbetare och omsätter ca 795 miljoner kronor. Läs mer om oss på www.nyhlenshugosons.se, www.angechark.se, www.jokkmokkskorv.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Nyhléns Hugosons AB Jobbnummer
9685186