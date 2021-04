Produktionsmedarbetare till metallindustri i Lammhult - Maxkompetens Konsult AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Växjö

Maxkompetens Konsult AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Växjö2021-04-08Produktionsmedarbetare till företag i LammhultMaxkompetens söker nu i samarbete med kund flera duktiga medarbetare som är intresserad av att arbeta i produktion på ständigt kvällsskift. Är du positiv, pålitlig och noggrann? Har du tidigare erfarenhet av industri, svets eller montering av metallkomponenter? Skicka in din ansökan redan idag!2021-04-08Som industrimedarbetare hos vår kund kommer du delta i samtliga arbetsuppgifter i den dagliga produktionen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat montering, hängning av detaljer innan lackering, samt noggrant kvalitetsarbete och läckagetestning. Tyngre lyft förekommer dagligen i arbetet.Din profilI den här rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du som söker är en pålitlig och positiv person som har lätt för att samarbeta, är noggrann och kan hugga i när det behövs. Tidigare industrierfarenhet, gärna metallindustri är meriterande men inget krav. Likaså om du har erfarenhet/utbildning inom svets. Då företaget är beläget i Lammhult ser vi gärna att du har körkort och tillgång till bil. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är ett krav!Övrig information* Placeringsort: Lammhult.* Start: Omgående!* Arbetstid: Ständig kväll måndag-torsdag 13:49-23:40.* Varaktighet: Visstidsanställning 6 månader med möjlighet till förlängning.* Lön: Enligt kollektivavtal.Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, ansök därför redan idag!Uppdraget är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Maxkompetens men arbeta som konsult med placering hos vår kund i Lammhult. Vid frågor är du välkommen att kontakta Isabelle Wallin, Konsultchef på Maxkompetens på mail:Ansökan via mail undanbedes med hänvisning till GDPR.Om MaxkompetensMaxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och vi finns på 6 orter i Sverige. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 400 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri. Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Maxkompetens innehar branschens auktorisation för rekrytering och bemanning.Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentEj angivetSista dag att ansöka är 2021-04-22Maxkompetens Konsult AB5679302