Produktionsmedarbetare till medicintekniskt företag
2026-04-28
Är du en noggrann person som trivs i en praktisk roll där kvalitet och precision är viktigt? Vi söker nu en produktionsmedarbetare till vår samarbetspartner i Göteborg.
Företaget arbetar med tillverkning av högkvalitativa medicintekniska instrument och erbjuder en modern produktionsmiljö där du blir en viktig del av teamet.
I rollen kommer du att arbeta med olika moment i produktionen. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta att ställa in och övervaka maskiner, montera komponenter, utföra avsyning av produkter samt packa färdiga artiklar inför leverans. Arbetet sker både i en verkstadsliknande miljö och i renrum, där noggrannhet och kvalitet är avgörande.
Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet där samarbete, struktur och ansvarstagande är viktiga delar av vardagen.
Start: Omgående! Ansök redan idag, urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: 2-skift; mån-fre 06:30-14:36 och mån-tors 14:15-00:15
Anställningsform: KonsultuppdragPubliceringsdatum2026-04-28ProfilKvalifikationer
• Tidigare erfarenhet från produktion
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Rökfri
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete i renrumsmiljö
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en produktionsmiljö där detaljerna gör skillnad. Har du tidigare erfarenhet av produktion eller arbete i renrum är det meriterande, men rätt inställning och vilja att lära är minst lika viktigt. Alla dina blivande kollegor arbetar kvalitetsmedvetet och med stor noggrannhet, så det är viktigt att även du besitter dessa egenskaper.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591)
Victor Hasselblads gata 9A (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Fannie Edvardsson fannie@lnpersonal.se Jobbnummer
9878963