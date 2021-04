Produktionsmedarbetare till livsmedelsföretag i Tingsryd - Adecco Sweden AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlshamn

Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlshamn2021-04-07Produktionsmedarbetare till livsmedelsföretag i TingsrydHar du erfarenhet av industriarbete?Är du driven, trivs med samarbete och besitter hög arbetsmoral.Då har vi uppdraget som passar just dig!Om jobbet:Vår kund har sin livsmedelsproduktion i Tingsryd. Företaget producerar och fyller olika livsmedel. Organisationen är i ständig utveckling och med många avdelningar med olika arbetsmoment och varierande teknisk svårighetsgrad.Arbetsuppgifterna innebär att du övervakar och styr tillverkningsprocesser. Du ansvarar för att produktionen sker snabbt och effektivt med hög kvalitet. En viktig del av arbetet handlar om att lösa akuta störningar i produktionen.Vissa avdelningar kräver högre teknisk kompetens och för att vara aktuell för dem ser vi gärna att du har erfarenhet eller utbildning av teknisk karaktär och ett stort tekniskt intresse.Vem är du?Vi söker dig som förstår att rätt attityd och samarbete är nyckeln till framgång för företaget. Det krävs att du är arbetsvillig och besitter hög arbetsmoral, förmåga att se möjligheter istället för problem. Vi vill se driv, passion och engagemang.Vidare är det viktigt att du:Är ansvarsfull och noggrann i ditt arbete samt bidrar med en positiv arbetsinsats.Visar intresse och respekt för ditt arbete och dina kollegor.Har relevant yrkesutbildning eller erfarenhet inom industri alternativt livsmedel.Flytande svenska i både i tal och skrift.Har god datorvana och god fysik.TruckkortKlarar av skiftarbete och har hög flexibilitet avseende arbetstid.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighetOm anställningenTjänsten är ett konsultuppdrag med placering hos vår kund. Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden AB. Olika arbetstider förekommer allt från dagtid till 3 alt 5 skift och ständig helg.Självklart har vi kollektivavtal och olika förmåner så som friskvårdsbidrag och kompetensutveckling.Vi tillsätter löpande så skicka in din ansökan redan idag!I vår rekryteringsprocess använder vi oss av en videointervju som du själv spelar in via en länk vi skickar på din mejl. För att gå vidare i rekryteringsprocessen är det viktigt att du omgående gör videointervjun för att komma vidare i urvalet.Vilka är vi?Det råder inga tvivel om varför väckarklockan ringer på morgonen. Varje dag kliver vi upp, sträcker på oss och tar sikte på att flytta gränser och utmana normer för att skapa en framtid där alla får plats.Vi tror att passion och relation tillsammans kan göra det oväntade på arbetsplatser och flytta förväntningar framåt. Som ett av världens största rekryterings- och bemanningsföretag kommer vi med nya perspektiv och processer som utvecklar företaget i takt med lönsamheten.Vi vänder på stenar, rotar i gömmor och tänker nytt för att vi tror att den bästa matchningen inte behöver betyda det förväntade. För dig som letar jobb betyder det att vi inte nöjer oss med att du blir anställd, vi vill se till så att du får rätt förutsättningar för att göra ditt bästa jobb i karriären.Då gör vi skillnad på riktigt. För samhället, för företaget, för arbetstagaren.Och då skapar vi framtidens jobb. För alla. Idag.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:Carina FalckHar du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se SökordIndustri, Truck, Adecco, LivsmedelsindustriVaraktighet, arbetstidHeltid Visstid2021-04-07Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-07Adecco Sweden AB5676332