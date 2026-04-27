Produktionsmedarbetare till livsmedelsföretag i Höganäs
2026-04-27
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Just nu söker vi dig som vill arbeta heltid och är tillgänglig omgående för ett uppdrag hos en livsmedelskund i Höganäs. Vi värdesätter att du som söker har en positiv inställning, är arbetsvillig och flexibel.
I rollen kan du komma att arbeta dag- eller kvällstid under samtliga veckodagar, med varierande arbetstider. Det är därför viktigt att du har möjlighet att arbeta även helger. Arbetet är fysiskt krävande och sker i kylmiljö (3-8 grader). Dina arbetsuppgifter
Orderplock
Sortering
Påfyllning av varor
Städning
Profil & bakgrund
För att trivas i rollen som konsult hos oss ser vi att du som söker är positiv, nyfiken och flexibel. Som anställd hos Boxflow är du prestigelös och hjälper till där det behövs. Då arbetet kan innebära tunga lyft och ett högt tempo krävs god fysik.
Tidigare erfarenhet inom produktion eller lager är meriterande, men det viktigaste är din personliga inställning samt din vilja att arbeta och prestera. Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
https://jobb.boxflow.com
263 38 HÖGANÄS
