Produktionsmedarbetare till kund i Tierp
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Smedsjobb / Tierp Visa alla smedsjobb i Tierp
2025-10-02
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Tierp
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Har du ett intresse för teknik och tycker att tillverkningsindustrin är spännande? Letar du efter en ny utmaning och vill utvecklas på ett välkänt industriföretag? Då är det dig vi söker till en tjänst inom efterbearbetning. Som produktionsmedarbetare inom efterbearbetning arbetar du bland annat med att grada, slipa och kvalitetssäkra olika typer av mindre detaljer i stål som används vid tillverkning av verktyg. Arbetsuppgifterna fördelas och planeras tillsammans i teamet utifrån kundens behov. Arbetet inom efterbearbetning är ett utmärkt tillfälle för dig att samla värdefulla erfarenheter inom industrin och kan även öppna dörrar för vidareutveckling inom företaget. Profil
Vi söker dig som är redo att anta nya utmaningar inom tillverkningsindustrin. Du motiveras av att driva din egen utveckling och är inte rädd för att ta dig an nya arbetsuppgifter. Vi tror att du skulle passa i rollen om du är en driven lagspelare som tycker om att bidra med nya idéer och förbättringar. Du är noggrann och har ett öga för detaljer. En förutsättning för rollen är att du kan arbeta skift och har en godkänd gymnasieutbildning. Har du tidigare arbetat inom industrin eller har en grundläggande utbildning inom verkstadsteknik är det meriterande, men inget krav. Kanske arbetar du idag inom en annan bransch men vill byta inriktning.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Dock senast den 19/10-2025. För frågor, kontakta industri.gavle@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17544". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Inhouse services AB Jobbnummer
9538089