Produktionsmedarbetare till kund i Svenljunga
2026-01-23
Om kundföretaget
Vill du utvecklas i en roll inom industrin där noggrannhet, effektivitet och målmedvetenhet värderas högt?
Vill du utvecklas i en roll inom industrin där noggrannhet, effektivitet och målmedvetenhet värderas högt?

Bli produktionsmedarbetare hos vår kund i Svenljunga där du får chansen att växa i arbetsuppgifter som är både varierande och lärorika, oavsett om du har tidigare erfarenhet eller inte.

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Montera och hantera produkter i produktionen
• Packa och förbereda färdiga produkter för leverans
• Utföra löpande kvalitetskontroller för att säkerställa hög standard
• Samarbeta med kollegor för att effektivisera arbetsflödet
Arbetstiden är förlagd till 2-skift och är en heltidstjänst.
Bakgrund och personliga egenskaper
Du som person drivs av uppsatta mål och är van vid att hålla ett högt tempo när du arbetar. Du upplevs som glad, social och positivt inställd till arbete. Vidare är du en lagspelare som har lätt för att samarbeta.
Kundföretaget håller hög kvalité på sina produkter, vilket gör att du som söker behöver vara en noggrann person som förstår värdet av att lämna ifrån dig ett gott utfört arbete.
För att lyckas i denna roll ser vi gärna att du har:

Kvalifikationer
• Körkort och tillgång till bil.
• Goda kunskaper inom det svenska språket, både tal och skrift.
Meriterande:
• Jobbat inom industrin tidigare.
• Erfarenhet av att jobba efter uppsatta mål, såsom arbete efter KPI:er eller produktionsmål.
• Erfarenhet av montering efter arbetskort/order.
Oavsett om du vill byta bransch, ta steget in i industrin, eller redan har relevant erfarenhet, är du välkommen att söka. Här värdesätter vi i första hand rätt person framför ett perfekt CV.

Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
