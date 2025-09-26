Produktionsmedarbetare till kund i Malmö
JKS Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Malmö Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Malmö
2025-09-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker medarbetare inom produktion. Du kommer vara anställd av oss på JKS och uthyrd till vår kund i Malmö. Varierande arbetstider förekommer, dagtid, kväll och helg. Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter kommer det bland annat att ingå;
Produktionsarbete
Maskinoperatörsarbete
Orderplock
Kvalifikationer, erfarenheter och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av livsmedelsproduktion. Det är meriterande om du har B-körkort samt truckkort.
Som person är du noggrann, självgående och ansvarstagande. Du är mån om att hålla en hög kvalité i ditt arbete och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du tar initiativ, har en hög arbetsmoral och bidrar till en god trivsel på arbetsplatsen.Så ansöker du
Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se.
Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta mjo@jksgroup.se
eller fra@jksgroup.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430) Kontakt
Martin Jörhov mjo@jksgroup.se Jobbnummer
9528166