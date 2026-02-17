Produktionsmedarbetare till kund i Luleå
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Montörsjobb / Luleå Visa alla montörsjobb i Luleå
2026-02-17
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du en person som gillar att arbeta fysiskt och har ett högt säkerhetstänk? Då kan detta vara något för dig!
Vi söker ansvarsfulla och engagerade produktionsmedarbetare till ett kommande uppdrag för en av våra kunder. I rollen kommer du att arbeta med enklare montering där du spelar en viktig roll för att säkerställa en effektiv och kvalitativ produktion. Du kommer att vara en del av ett team där samarbete och noggrannhet är avgörande för att uppnå gemensamma mål.
Arbetsuppgifterna innebär framför allt att du monterar produkter enligt tydliga instruktioner och riktlinjer. Du kommer att arbeta med handverktyg och maskiner för att sätta ihop komponenter på ett noggrant och effektivt sätt. Det är viktigt att du håller hög kvalitet på ditt arbete och ser till att varje produkt uppfyller kundens krav och specifikationer.
Under arbetsdagen kommer du att samarbeta tätt med kollegor för att hålla ett bra flöde i produktionen och säkerställa att arbetet fortskrider utan onödiga avbrott. Du förväntas även bidra till att arbetsmiljön är säker och att du följer de säkerhetsföreskrifter och rutiner som gäller för att minimera risker och olyckor på arbetsplatsen.
För att trivas i denna roll behöver du ha ett starkt säkerhetstänk och alltid arbeta med fokus på att följa säkerhetsföreskrifter. Du måste kunna hantera fysiskt arbete, samt vara van vid att hålla ett bra tempo under dagen. Vi söker dig som är noggrann, självgående och samtidigt flexibel nog att anpassa dig efter de behov och förändringar som kan uppstå i produktionen.
Detta är ett kortare uppdrag på minst en månad, finns möjlighet till förlängning ytterligare någon månad. Arbetet är förlagt på heltid och vardagar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Trivs med fysiskt arbete och har god arbetskapacitet
• Är noggrann, strukturerad och effektiv i ditt arbete
• Har en positiv inställning och är en god lagspelare
• Är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade arbetsuppgifter och arbetsmiljö
Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emilia Bergstedt på mail emilia.bergstedt@studentconsulting.com
. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, sök därför redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nordkalottvägen 1 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9748605