Produktionsmedarbetare till kund i Gislavedsområdet
Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2026-08-05
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
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Montico söker nu en engagerad och praktiskt lagd medarbetare till vår kund inom tillverkningsindustrin i Gislavedsområdet. Är du en person som trivs med att arbeta praktiskt, gillar teknik och vill utvecklas inom industrin? Då kan detta vara en möjlighet för dig.
Tidigare erfarenhet från industri, produktion eller lager är meriterande, men inget krav. Vi välkomnar även dig som är nyfiken på industribranschen och vill få möjlighet att utvecklas i en produktionsmiljö.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som industriarbetare blir du en viktig del av produktionsteamet där du arbetar med varierande uppgifter inom tillverkning och produktion. Arbetet är praktiskt och innebär att du får vara med i hela produktionsflödet - från hantering av material till färdig produkt.
Du kommer att arbeta i en industriell miljö där kvalitet, säkerhet och noggrannhet är viktiga delar av det dagliga arbetet. Tjänsten är initialt en inhyrning via Montico, med goda möjligheter till fortsatt anställning hos kund för rätt person.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
• Maskinövervakning och enklare maskinkörning
• Materialhantering och förberedelse av produktion
• Efterbearbetning och montering av detaljer
• Kvalitetskontroller och visuell kontroll av produkter
• Truckkörning och intern logistik
Vi söker dig som
• Har B-körkort och tillgång till bil
• Trivs med ett praktiskt arbete
• Är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete
• Har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö
• Är flexibel och har möjlighet att arbeta skift
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gillar att arbeta praktiskt och som tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är arbetsvillig, lösningsorienterad och har en vilja att lära dig nya moment. Som kollega är du pålitlig och bidrar till ett bra samarbete i teamet.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Jönköpingsvägen 15 (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico Kontakt
Linnéa Aronsson linnea.aronsson@montico.se +46 372 75 99 54 Jobbnummer
10023257