Produktionsmedarbetare till kemisk produktion i Halmstad
JL TalentHub AB / Processoperatörsjobb / Halmstad Visa alla processoperatörsjobb i Halmstad
2026-07-04
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Söker du en arbetsplats där du får ta ansvar, arbeta nära dina kollegor och vara en viktig del av produktionen? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig. Här blir du en del av ett mindre och familjärt företag där kvalitet, samarbete och engagemang genomsyrar verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-04Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med fyllning, filtrering och blandning av specialkemikalier som används inom bland annat fordons-, ventilations- och försvarsindustrin. Arbetet är varierande och består bland annat av:
Fyllning av råvaror från större behållare till flaskor och dunkar.
Filtrering av olika produkter.
Uppvägning och blandning av råvaror enligt instruktioner.
Hantering av olika förpackningsstorlekar.
Dokumentation i produktionsprotokoll och kvalitetscertifikat.
Övrigt förekommande arbetsuppgifter i produktionen.
Du blir en del av ett mindre produktionsteam på 3–4 personer där ni tillsammans ansvarar för att arbetet håller hög kvalitet och att produktionen flyter på enligt plan.Profil
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och förstår vikten av att alltid följa instruktioner och arbetsrutiner. Eftersom arbetet innebär hantering av kemiska produkter är säkerhet alltid högsta prioritet. Du har respekt för säkerhetsföreskrifter, arbetar metodiskt och tar inga genvägar.
Du är dessutom flexibel, nyfiken och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. Att passa tider, ta ansvar och bidra till en positiv arbetsmiljö är en självklarhet för dig.
För att trivas i rollen behöver du också ha grundläggande matematiska kunskaper och vara bekväm med att dokumentera ditt arbete i produktionsprotokoll och kvalitetscertifikat.
Krav för tjänsten:
Gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande matematiska kunskaper
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Erfarenhet från tillverkande industri eller produktion
Truckkort
Erfarenhet av kemikaliehantering eller processindustri
Omfattning m.m.
Arbetsort: Halmstad (norra)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstider: Vardagar, 07:00-16:00
Lön: Enligt kollektivavtal
Denna tjänst kommer börja som en uthyrning där du blir anställd av JL TalentHub men arbetar hos vårt kundföretag. Det finns goda möjligheter att efter detta få anställning direkt hos vår kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8020164-2086386". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JL TalentHub AB
(org.nr 559530-3115), https://www.jltalenthub.se
Tre Hjärtans väg 2 (visa karta
)
302 41 HALMSTAD Arbetsplats
JL Talenthub Kontakt
Ida Svensson ida@jltalenthub.se 070-091 59 12 Jobbnummer
9992704