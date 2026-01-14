Produktionsmedarbetare till KD Solskydd
2026-01-14
Med 40 år i branschen är KD Solskydd ett familjeföretag i tredje generationen, som har vuxit till att bli en av Sveriges största tillverkare av måttbeställda solskydd. Här produceras ett tusental markiser, persienner, rullgardiner mm varje år.
Nu söker vi dig som vill jobba på detta kvalitetstänkande företag som ligger i framkant i sin bransch och som jobbar för att skapa en långsiktig verksamhet.
Det vi söker är en produktionsmedarbetare som kan arbeta på någon av de fem avdelningarna med allt från markissömnad och ihopmontering av solskydd till kapning och packning.
Det är ett säsongsjobb med eventuell möjlighet till förlängning. Tillsättning omgående. Publiceringsdatum2026-01-14Profil
Vi söker dig som är noggrann, punktlig och stresstålig samt har en hög arbetsmoral och lätt för att samarbeta med andra i grupp.
Andra viktiga egenskaper är att du är en positiv, driven och arbetsvillig person som har en hjälpsam inställning på ett fördomsfritt sätt.Kompetenser
• Fullständig gymnasieutbildning
• God fysik då jobbet kan vara fysiskt krävande
• Goda svenska språkkunskaper i tal och skrift
• Det är meriterande om du har jobbat som montör, är praktiskt lagd och/eller har erfarenhet av annat industriarbete
Tjänsterna kommer tillsättas omgående, så vid intresse skicka in ansökan direkt.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
