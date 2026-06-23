Produktionsmedarbetare till industrin
K-Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vaggeryd Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vaggeryd
2026-06-23
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos K-Bemanning AB i Vaggeryd
, Gnosjö
, Jönköping
, Värnamo
, Nässjö
eller i hela Sverige
Produktionsmedarbetare till industrin
Vi söker nu engagerade och drivna personer som vill arbeta inom industriell produktion. Trivs du i en arbetsmiljö där tempot stundtals är högt och där kvalitet, noggrannhet och ansvarstagande står i fokus? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Som produktionsmedarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom tillverkning och produktion. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
Montering enligt ritning samt färdigställande av produkter från start till slut.
Övervakning och hantering av maskiner inom plast- eller metallbearbetning.
Truckkörning och materialförsörjning till produktionen.
In- och utlastning av gods med truck.
Mätning och kvalitetskontroll för att säkerställa att produkterna uppfyller ställda krav.
Vi söker dig som
Har ett starkt driv och en positiv inställning.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo när situationen kräver det.
Är tekniskt intresserad och har god förståelse för industriella processer.
Har erfarenhet av eller kunskap inom ritningsläsning.
Har vana av mätning och kvalitetskontroll.
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Meriterande
Körkort och tillgång till egen bil.
Truckkort.
Tidigare erfarenhet från industri- eller produktionsmiljö.
Vi erbjuder
På K-Bemanning arbetar vi alltid långsiktigt. Vår ambition är att hitta rätt person till rätt företag och skapa förutsättningar för ett långvarigt samarbete. För många av våra uppdrag finns goda möjligheter att på sikt bli anställd direkt av kundföretaget om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda.
Du får möjligheten att arbeta hos attraktiva industriföretag samtidigt som du har tryggheten i en anställning hos K-Bemanning.
Om K-Bemanning
K-Bemanning är ett lokalt auktoriserat bemanningsföretag med kontor i Gislaved, Värnamo och Jönköping. Med över 20 års erfarenhet inom bemanning, rekrytering och hyrrekrytering hjälper vi både kollektivpersonal och tjänstemän att hitta rätt möjligheter på arbetsmarknaden.
Vi erbjuder även utbildningar inom truck, travers, lift samt mätteknik och ritningsläsning. Som auktoriserat bemanningsföretag med R-licens arbetar vi aktivt med kvalitet, kompetensutveckling och långsiktiga relationer.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
Urval och intervjuer sker löpande!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
567 30 VAGGERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
K-Bemanning AB Jobbnummer
9975851