Produktionsmedarbetare till Halmstad
OnePartnerGroup Halland AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Halmstad Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Halmstad
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Halland AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vi söker produktionsmedarbetare för uppdrag hos kundföretag i Halmstad som startar efter semesterperioden. Vi söker dig som har erfarenhet från arbete inom produktion, ett tekniskt kunnande samt är intresserad av att lära dig nya saker!
Hur kommer dina arbetsdagar se ut?
Maskinkörning och övervakning i produktionen
Effektiv och noggrann hantering av materialet som produceras
Hantering av gods i produktion
Truckkörning
Vem är du?
Vi söker en noggrann och ansvarsfull individ med hög arbetsmoral och förmåga att hantera arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade arbetsförhållanden och deadlines. Din vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat och ditt fokus på säkerhet uppskattas.
Vi ser att du har
Arbetsvilja och inte rädd för att lära dig nya saker
Industrierfarenhet är meriterande
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team
Truckkort A+B
Placeringsort: Halmstad
Arbetstider: Kvällsskift, måndag till torsdag.
Omfattning: Heltidsanställning
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Emma Alikovski på emma.alikovski@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Under semesterperioden har vi längre behandlings- och svarstid, vilket innebär att processen kommer att vara längre. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Halland AB
(org.nr 556997-4388), https://www.onepartnergroup.se/
302 41 HALMSTAD Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Verksamhetschef
Robin Larsson robin.larsson@onepartnergroup.se +46734255296 Jobbnummer
9997724