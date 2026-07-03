Produktionsmedarbetare till Guttsta Källa
Performiq AB / Maskiningenjörsjobb / Köping Visa alla maskiningenjörsjobb i Köping
2026-07-03
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du noggrann, ansvarstagande och vill arbeta i en modern produktionsmiljö? Har du intresse för teknik och vill utvecklas i en roll där du får ta ansvar för både maskiner och produktion? Då kan jobbet som produktionsmedarbetare hos Guttsta Källa vara rätt för dig!
PerformIQ söker för Guttsta Källas räkning en produktionsmedarbetare till fabriken i Kolsva, utanför Köping. Här produceras mineralvatten för dagligvaruhandeln och private label–uppdrag.
Som produktionsmedarbetare kommer du att:
• Övervaka, justera och sköta driften av maskiner och produktionslinjer.
• Säkerställa att rutiner följs för kvalitet, hygien och säkerhet.
• Arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i produktionsteamet.
• Bidra med eget ansvar inom tilldelade områden och delta i problemlösning.
Personprofil
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som tar ansvar, är noggrann och kan följa rutiner. Du motiveras av att nå dagliga mål med hög kvalitet och gillar att bidra till ett bra samarbete i teamet.
Vi söker dig som:
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Är pålitlig och punktlig – du förstår vikten av att passa tider i en produktionsmiljö.
Meriterande:
• Truckkort (A och B).
• Körkort och tillgång till bil (underlättar resor till Kolsva, men lokaltrafik finns).
• Tidigare erfarenhet av produktion, gärna inom livsmedel.
• Teknisk eller mekanisk fallenhet – förståelse för hur maskiner fungerar och vilja att lära sig mer.Publiceringsdatum2026-07-03Övrig information
Start: Augusti/September
Omfattning: Heltid, vikariat minst 1 år
Arbetstid: Tvåskift, 06-14 mån-fre, 14-00 mån-tor.
Plats: Kolsva, utanför Köping
Företagspresentation
Redan 1895 tappades de första flaskorna med naturligt mineralvatten vid Guttsta Källa placerat i hjärtat av Bergslagen. Med en modern maskinpark produceras mineralvatten. Produkterna består främst av dagligvaruhandelns egna märkesvaror samt andra private label uppdrag. Guttsta Källa AB, som nu sysselsätter cirka 15 personer, grundades år 1894. Den nuvarande företagsformen, Guttsta Källa AB, grundades sommaren 2011 och tillhör den finska koncernen Finn Spring Oy.
Bryggeriet är beläget i den lummiga Hedströmsdalen, ca en mil norr om Köping. Den viktigaste råvaran i produkterna, mineralvattnet, tas upp ur den naturliga källan i Guttsta.
Om PerformIQ
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Som konsult hos PerformIQ omfattas du av kollektivavtal, vilket innebär att du kan känna dig trygg med dina anställningsvillkor hos oss. På PerformIQ ser vi oss själva som ett lag där alla medarbetare är lika viktiga och vi behandlar våra konsulter som lagkamrater. När du blir en del av vårt lag får du en tränare som finns tillgänglig för dig under hela din anställning. För mer information, besök www.performiq.seÖppen
för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Klostergatan 23 (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Guttsta Källa Kontakt
Helena Bergström helena.bergstrom@performiq.se Jobbnummer
9991528