Produktionsmedarbetare till företag i Vara Kommun

Vår kund är ledande leverantör inom ytbehandling och skydd, och finns i Vara kommun.
Vad erbjuder rollen?
I rollen som maskinoperatör är du en viktig del av produktionen och ansvarar för att ställa in, övervaka och finjustera maskiner för att säkerställa ett jämnt och effektivt produktionsflöde enligt plan. Arbetet innebär att löpande följa maskinernas funktion och se till att de arbetar inom uppsatta kvalitets- och säkerhetskrav.
Du hanterar bland annat tappning av kemikalier på burk samt andra vanligt förekommande produktionsmoment, såsom etikettering av färdiga produkter. Vid driftstörningar förväntas du snabbt identifiera och åtgärda problemen för att minimera stillestånd. I arbetet ingår även löpande kvalitetskontroller samt dokumentation för att säkerställa att produkterna håller hög standard.
Rollen kräver ett noggrant och metodiskt arbetssätt samt god samarbetsförmåga, då du arbetar nära dina kollegor inom produktionen. Kommunikation och laganda är viktiga faktorer för att tillsammans nå gemensamma mål. Truckkörning är en naturlig del av arbetet, exempelvis vid materialpåfyllning eller förflyttning av färdiga produkter.
Arbetstiden är förlagd till tvåskift, vilket innebär både förmiddags- och eftermiddagspass enligt schema.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett intresse för produktionsarbete och en vilja att utvecklas inom industri och tillverkning. Du är nyfiken, lär dig snabbt nya arbetsmoment och har ett intresse för att förstå hur produktionen fungerar som helhet. Tidigare erfarenhet från produktion är meriterande men inget krav. Truckkort är ett krav, då truckkörning är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och trivs i en produktionsmiljö där både självständigt arbete och samarbete i team är viktigt. Du tycker om ett aktivt och fysiskt arbete, tar egna initiativ och bidrar till att arbetet flyter på effektivt. Du arbetar noggrant, har ett högt säkerhetstänk och medverkar till en positiv, strukturerad och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
