Produktionsmedarbetare till företag i Herrljunga

Företaget som finns i Herrljunga verkar inom kemisk industri och tillverkar miljöanpassade produkter för både hushållsbruk och professionella användningsområden.
Vad erbjuder rollen?
I rollen som produktionsmedarbetare kommer du framförallt att arbeta med nedan arbetsuppgifter:
Operera och övervaka fyllningslinjer för att säkerställa effektiv och störningsfri produktion
Tappa upp och förpacka produkter enligt gällande kvalitetskrav och kundspecifikationer.
Framföra truck på ett säkert sätt för att transportera insatsmaterial och färdiga produkter i enlighet med lokala truckregler
Utföra enklare underhåll och rengöring av maskiner och arbetsstationer för att bidra till en säker, effektiv och hygienisk arbetsmiljö
Vem är du?
Vi söker dig som har truckkort och som trivs i en industriell miljö där du får arbeta praktiskt och med varierande arbetsuppgifter. Du har gärna erfarenhet av att arbeta inom produktion, men viktigast är att du har ett tekniskt intresse och en vilja att lära dig nya moment. Erfarenhet av maskinövervakning och enklare underhåll ses som meriterande.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. Du är strukturerad och ser värdet i att hålla ordning och säkerhet på arbetsplatsen
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Frida på frida.olander@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
