Produktionsmedarbetare till färgindustrin - Helsingborg

2025-10-02
Har du ett intresse för tillverkning och tycker om att arbeta med händerna? Trivs du i en roll där noggrannhet, färgkänsla och samarbete står i fokus? Då kan detta vara din nästa utmaning!
För vår kunds räkning söker vi nu en engagerad och kvalitetsmedveten medarbetare. Här blir du en viktig del i verksamheten som kombinerar hantverk med teknik - med fokus på färgproduktion och nyansering.
Om tjänsten:
I denna rollen hanterar du manuella receptblandningar, framställning av kulörnyanser och utför kvalitetskontroller på produkter. Det förekommer även dokumentation av analysresultat för att säkerställa att produkterna uppfyller krav och standarder. Du blir en del av ett team på cirka fem personer där samarbete, ansvarstagande och kvalitet är i fokus. Rollen erbjuder en unik möjlighet att få inblick i färgindustrins processer och utvecklas inom området.
Som person ser vi gärna att du är trygg i dig själv, lyhörd, noggrann och har lätt för att samarbeta. För att trivas i rollen bör du vara van vid praktiskt arbete med mycket hantverkskänsla och ha ett öga för detaljer. Om du besitter ett starkt intresse för kemi och teknik samt produktionsprocesser är detta ett stort plus.
Arbetstid: Dagtid, mellan kl. 07.00-15.30 (30 min rast).
Placering: Helsingborg
Start: Enligt överenskommelse
Krav:
• Körkort och bil
• Gymnasieexamen (gärna inom naturvetenskap)
• Svenska och engelska (både i tal och skrift)
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av färgbranschen
• Produktionserfarenhet
• Tidigare arbetat med receptläsning
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
