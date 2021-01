Produktionsmedarbetare till Emballering och Mätning - Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening - Övriga jobb i Kinda

Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening / Övriga jobb / Kinda2021-01-22Nu söker vi på Södra Wood i Kisa nya medarbetare till vårt härliga team! Detta är ett jobb för dig som vill arbeta i en modern och automatiserad produktionsmiljö i ett företag med lokalt engagemang och globalt fokus.2021-01-22Denna tjänst erbjuder dig en möjlighet att arbeta i ett team vid vår hyvel i Kisa. Du kommer främst ha ansvar för paketering och emballering av våra färdiga träprodukter men du kommer även att få arbeta med kvalitetskontroll. För rätt person kan denna tjänst anpassas till att bli mer omfattande då vi jobbar med ständig utveckling och vill möta morgondagens utmaningar på bästa möjliga sätt, vilket vi får genom medarbetare som besitter olika kunskaper och kompetenser.För oss är arbetsmiljö och säkerhet viktiga frågor och en nyckel för att du ska trivas på jobbet. Du kommer tillsammans med dina kolleger att arbeta med förbättringar i vardagen som gör vår arbetsplats ännu bättre.Din erfarenhetVi vill såklart hitta rätt lagspelare till vårt team! Vi ser att du har en hög samarbetsförmåga, är lojal och tycker om att ta eget ansvar. Du är engagerad och trivs med att arbeta i grupp. Utöver detta ser vi att du:Är fyllda 18 årHar avslutad gymnasieutbildningÄr säkerhetsmedvetenHar vilja och inställning att lära dig nya arbetsuppgifterVi tror på blandade grupper och tar gärna emot ansökningar även från dig som inte har erfarenhet av branschen. Södra strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en organisatorisk styrka.Din arbetsgivare SödraSom medarbetare i Södra är du del av vårt fantastiska kretslopp som bidrar till långsiktig hållbarhet. En god och säker arbetsmiljö är en av Södras viktigaste frågor, varför vi också arbetar aktivt med hälsofrämjande åtgärder.Placering/AnställningPlacering på vårt sågverk i Kisa. Tjänsterna är visstid mellan 1:a Mars till 30:e September. Arbetstiderna är tvåskift där du varierar mellan förmiddag och eftermiddag.Vill du veta mer?Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-Administratör Emil Bondesson 0470-89033. Vill du veta mer om verksamheten kontakta Produktionschef Hyveln Monica af Ekenstam 0494-79099. Facklig representant Mats Dahlgren, 0494-79028.Ansök via länken nedan senast den 2021-02-01. Hoppas vi hörs snart!Vi kommer göra löpande urval under ansökningstiden, så skicka in din ansökan snarast. Vi tar inte emot ansökningar via brev eller e-post.Följ oss gärna på Facebook ( https://www.facebook.com/sodragroup) #jobbapåsödraVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-01Södra Skogsägarna ekonomisk förening5537393