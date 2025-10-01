Produktionsmedarbetare till ebm-papst AB!
Performiq AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du få ett utvecklande och varierande arbete på ett framgångsrikt internationellt företag? Då ska du söka tjänsten som produktionsmedarbetare till ebm-papst AB!
ebm-papst AB ser personalen som en stor tillgång och har genom åren skapat en god och trivsam atmosfär. Att du därför är en person som vill bidra till god stämning på jobbet är något som värderas mycket högt. Vi erbjuder en modern arbetsplats med nyrenoverade ljusa och rena produktionslokaler.
Som operatör kommer du arbeta med maskiner i företagets maskinpark och anpassningar efter kunders behov enligt produktionsorder.
Du kommer till exempel att:
• Arbeta med kantpressar, både lite äldre och moderna maskiner
• Svetsa med punktsvetsmaskin
• Köra stansmaskin
• Avräkna tillverkade produktionsorder i företagets affärssystem (SAP)
• Vara behjälplig och genomföra andra arbetsuppgifter där det behövs inom företaget
Arbetet passar dig som trivs att jobba självständigt men där det även förekommer arbete tillsammans med kollegor i grupp. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter men inget krav.
Personprofil
Som person trivs du med att både arbeta självständigt som i grupp. Dessutom är det viktigt att du är flexibel, prestigelös och noggrann. Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna då vi letar efter en lagspelare som vill bidra till en god stämning på arbetsplatsen.
Vi söker dig som
• Har gymnasieexamen
• Är starkt kommunikativ i svenska språket i såväl tal som skrift
• Kommunikativ i engelska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Har truckkort A + B
• Har kunskap i ritningsläsning
• Erfarenhet av monteringsarbete inom tillverkningsindustrin
• Erfarenhet som servicereparatör
• Eftergymnasial utbildningPubliceringsdatum2025-10-01Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 07-16 mån-tors, 07-13:30 fredagar
Plats: Järfälla (nära Barkarby station)
Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Urval sker löpande.
Företagspresentation
ebm-papst är ett världsledande och globalt företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, elektronik och aerodynamik ligger till grund för vårt framgångsrika sortiment. Kunderna finns exempelvis inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri, automation, medicinteknik och fordonsindustri. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ Work AB Jobbnummer
9534839