Produktionsmedarbetare till det växande företaget Aimpoint!
Adecco Sweden AB / Montörsjobb / Gällivare Visa alla montörsjobb i Gällivare
2025-10-14
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll med stort eget ansvar? Tycker du dessutom om att arbeta praktiskt? Välkommen att skicka in din ansökan till Aimpoints produktion!Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Aimpoint expanderar sin verksamhet i Gällivare och blir både större till ytan och till antalet medarbetare. På Aimpoints räkning söker vi nu fler montörer och operatörer till produktionen. I rollen hos Aimpoint arbetar du med tillverkning av rödpunktssikten. Produktionen är helt manuell och du utför arbetsuppgifterna tillsammans med ditt skiftlag i ett renrum. Du genomför olika moment av tillverkningen vid olika stationer. Du ansvarar för att produkterna håller högsta kvalitet samtidigt som du strävar mot företagets produktionsmål.
Du får introduktion och utbildning på plats. Utbildningen sker i olika delar och för olika sikten åt gången.
Arbetet är förlagt på 2-skift enligt nedan:
Förmiddagsskift: mån-fre kl 05.30-14.00
Eftermiddagsskift: mån-tors kl 14.00-23.30
Tjänsten är ett konsultuppdrag, du är anställd av Adecco och arbetar ute hos Aimpoint. Tjänsten är på heltid med en initial provanställning. Start sker enligt överenskommelse.
Om dig
För att trivas i rollen uppskattar du att arbeta självständigt och självgående, du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt. Eftersom rollen innebär att du arbetar mot produktionsmål är det viktigt att du har en framåtanda och strävar efter måluppfyllelse. Det är även viktigt att du är noggrann och säkerställer kvaliteten på produkterna. I förlängningen innebär det att du lägger stor vikt vid detaljerna och arbetar strukturerat igenom hela tillverkningsprocessen. Du behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av produktions- och/eller industriarbete.
Viktigt för tjänsten är:
• Noggrannt och effektivt arbetssätt
• Förmåga att driva dina arbetsuppgifter framåt
• Måluppfyllelse
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Jennie Karlsson- jennie.karlsson@adecco.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Jobbnummer
9555274