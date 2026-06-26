Produktionsmedarbetare till Derome i Mjölby!
Skill Kompetenspartner AB / VVS-jobb / Mjölby Visa alla vvs-jobb i Mjölby
2026-06-26
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Mjölby
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Om företaget Derome är Sveriges största familjeägda träindustri och har verksamhet inom hela kedjan från skog till färdigt hus. Erbjudandet består idag av förädling av skog, produktion och försäljning av trä-, bygg- och industriprodukter, maskinuthyrning, bygglogistik samt utveckling av bostäder och bostadsområden.
Dina arbetsuppgifter I rollen som takstolsbyggare arbetar du i team med att tillverka kundanpassade takstolar i trä. Arbetet utgår från ritningar och färdigkapat virke, där ni tillsammans bygger upp och pressar takstolar med hjälp av spikplåtar.
Varje projekt är unikt, och arbetet sker oftast i par vid varje station – något som ställer krav på samarbete, noggrannhet och ett gemensamt driv framåt.
Då ni kommer att arbeta nära varandra i produktionen kan även andra arbetsuppgifter förekomma, vilket gör flexibilitet till en viktig del av rollen.
Din profil Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete och är noggrann i det du gör. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och drivs av att utvecklas i din roll. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt en viss datavana.
Tidigare erfarenhet från produktion eller träindustri är ett plus, men inget krav. Det viktigaste är din inställning, din vilja att lära och att du vill bidra till laget.
Ansökningsförfarande Detta är ett konsultuppdrag initialt om 6 månader med chans till förlängning eller direkt anställning hos kund efter en tids inhyrning. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Medina Denic på medina.denic@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7976860-2073707". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
595 52 (visa karta
)
595 52 MJÖLBY Jobbnummer
9981585