Produktionsmedarbetare till Delibake -kortare uppdrag med start i september

Vill du få chansen att jobba i en väldoftande miljö där kakor bakas i stora mängder? Trivs du i en roll där du får bidra till att produktionen rullar på smidigt? Då kan det här vara uppdraget för dig! Vi söker nu produktionsmedarbetare till Delibake för ett tidsbegränsat uppdrag på 5-6 veckor med start den 22 september.
OM TJÄNSTEN
Delibake är ett bageri där tempot är högt, doften är härlig och teamkänslan stark. Som produktionsmedarbetare kommer du att ha en viktig roll i att stötta verksamheten så att produktionen fungerar så bra som möjligt.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att aktivt delta i den dagliga produktionen, säkerställa att produktionen flyter på enligt plan, hjälpa till med olika moment i produktionslinan och bidra till en positiv arbetsmiljö i teamet.
Arbetet är monotont och du kommer att arbeta rullande treskift enligt följande schema.
Förmiddag
Måndag-Torsdag: 06.00-15.00
Fredag: 06.00-12.30
Eftermiddag
Måndag-Torsdag: 14.50-23.45
Fredag: 12.20-18.55
Natt
Söndag: 18.30-06.10
Måndag-Torsdag: 23.45-06.10
VI SÖKER DIG SOM
• Kan arbeta treskift och under hela perioden
• Trivs med att arbeta i team i en fartfylld miljö
• Har ett öga för detaljer och kvalitet
• Har avslutat gymnasieutbildning
• Flytande i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av liknande arbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Delibake i Örebro AB är ett svensk bageriföretag med en av Europas mest effektiva produktion av småkakor. Företaget grundades 1990 och är beläget i Örebro. Förutom traditionella svenska småkakor tillverkas bland annat pepparkakor, chokladbollar och punschrullar. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
