Produktionsmedarbetare till byggindustrin
2026-01-16
Nu söker vi dig som vill arbeta i produktion inom byggindustrin. Du behöver inte ha jobbat med betong tidigare - vi söker rätt person med vilja och engagemang.
Här får du arbeta i en fabriksmiljö där man tillverkar väggar och byggdelar i betong till bostäder och andra fastigheter. Du blir en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.
I rollen arbetar du praktiskt i produktionen med moment som gjutning, armering, efterbearbetning och kontroll av färdiga byggdelar. Arbetet sker både manuellt och med stöd av maskiner och hjälpmedel. Ritningsläsning och noggrannhet är en naturlig del av vardagen, liksom att följa tydliga rutiner för kvalitet och arbetsmiljö.
Arbetet är fysiskt och passar dig som trivs med att vara aktiv på jobbet. Arbetstiderna kan variera och dag-, kvälls- samt nattpass kan förekomma.
• Medverka i tillverkningen av byggdelar i betong
• Utföra praktiska moment som gjutning, armering och efterbearbetning
• Arbeta enligt ritningar, instruktioner och säkerhetsrutiner
• Säkerställa kvalitet i det dagliga produktionsarbetet
Samarbeta med kollegor för ett effektivt och säkert arbetsflöde
DETTA SÖKER VI
Du kan arbeta självständigt när det krävs, men fungerar lika bra tillsammans med andra i ett team där samarbete är en självklar del av vardagen. Du behärskar svenska väl, både i tal och skrift, och har lätt för att ta till dig instruktioner, rutiner och säkerhetsföreskrifter.
Som person är du noggrann och ansvarstagande, med en lösningsorienterad inställning till ditt arbete. Du ser vad som behöver göras och tvekar inte att ta ansvar när situationen kräver det. Framför allt har du en vilja att lära dig, utvecklas och bli bättre i det du gör.
Har du tidigare erfarenhet från bygg, industri eller produktion är det meriterande, likaså om du har arbetat med betong eller har traverskort eller betongutbildning - men det är inget krav. För oss är rätt inställning och engagemang viktigare än ett perfekt CV.
För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och växa i rollen över tid.
Krav:
• Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Har viljan att lära och utvecklas i ditt arbete
Det är meriterande, men inget krav, om du har:
• Erfarenhet från bygg, industri eller produktion
• Tidigare arbete med betong
• Traverskort eller betongutbildning
Som en del i processen kommer vi att begära utdrag från belastningsregistret.
Välkommen att lämna in din ansökan - redan idag!
Detta är ett deltidsjobb.
