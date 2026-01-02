Produktionsmedarbetare till betongfabrik - i Landvetter

Legno AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-01-02


***Ange referens "Lfab" i din ansökan***

Är du praktiskt lagd och vill arbeta med att bygga betongväggar och tak i en fabrik? Då ska du söka till oss!
Om dig: Du har hög arbetsmoral, är noggrann och klarar av ett fysiskt arbete. Du gillar att arbeta praktiskt och har gärna erfarenhet av att läsa ritningar eller byggjobb.
Om jobbet: Du kommer bygga betongväggar och tak i en fabrik - från formbygge och armering till gjutning och isolering. Arbetet utgår från ritningar, så det är viktigt att du kan läsa och förstå ritningar.
Arbetstider: Vi jobbar måndag till fredag, kl. 07.00-16.00.
Omfattning: Tjänsten är på heltid, 100%.

• **Ange referens "Lfab" i din ansökan***

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lfab".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Legno AB (org.nr 556614-7681)

Arbetsplats
Legno Distribution Aktiebolag

Jobbnummer
9667960

