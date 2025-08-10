Produktionsmedarbetare Stavtillverkning
Nordic Sport Sales AB / Montörsjobb / Skellefteå Visa alla montörsjobb i Skellefteå
2025-08-10
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Sport Sales AB i Skellefteå
, Gävle
, Uppsala
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hur många får säga att de jobbar med att tillverka stavar som används vid OS och världsrekord?
Hos oss på Nordic Sport gör du just det.
Vi söker nu fler produktionsmedarbetare till vår stavtillverkning i Skellefteå - och det här är ett jobb utöver det vanliga.
Vi tillverkar stavar som används av friidrottare över hela världen. Stavarna du hjälper till att göra kan hamna i händerna på nästa olympiska mästare - det är faktiskt så stort.
Vad innebär jobbet?
Du arbetar i ett mindre team och jobbar praktiskt med att ta fram stavar från grunden. Det är en kombination av att köra maskiner, följa tydliga moment och att ha ett öga för detaljer. Vissa moment kräver fokus, andra går snabbt - men det är alltid omväxlande och konkret.
Vi lär dig det du behöver kunna - du får jobba bredvid kollegor som kan sin sak. Det här är ett jobb där man lär sig mycket genom att göra.
Vi söker dig som:
• Är nyfiken, engagerad och gillar att jobba praktiskt
• Har en positiv inställning och vill lära dig nya saker
• Trivs med att jobba i ett team, men är också självgående
• Gillar att göra ett bra jobb och se tydliga resultat
Har du jobbat med produktion tidigare? Då är det självklart meriterande - men det är inte ett krav. Vi söker rätt person, inte rätt bakgrund.
Vad får du hos oss?
• Ett unikt jobb du kan vara stolt över
• En plats i ett team där man hjälps åt och har kul tillsammans
• Möjligheten att lära dig något nytt och utvecklas i jobbet
• Ett stabilt heltidsjobb med schyssta villkor
Du kommer även ibland få hjälpa till i vår spjuttillverkning - även där finns en lång tradition och stark stolthet.
Vi har tillverkat stavar sedan 1980-talet, och vi är stolta över att ha bidragit till personliga, nationella - och till och med världsomspännande rekord.
Nu söker vi fler som vill vara med.
Sök genom att mejla några rader om dig själv till jobb@nordicsport.se
- vi hör gärna från dig, oavsett erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: jobb@nordicsport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Sport Sales AB
(org.nr 556811-7187) Jobbnummer
9451573