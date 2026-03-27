Produktionsmedarbetare Sommar Till Fazer Bageri I Umeå
Utvecklas tillsammans med oss som - Produktionsmedarbetare
Är du nyfiken på tillverkningsbranschen? Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, tempo och lagarbete går hand i hand? Nu får du chansen!
Produktionsmedarbetare för sommaren sökes!
Har du möjlighet att hoppa in och bidra under en spännande period? Vi söker nu sommarpersonal till produktionen. Du kommer att vara en viktig del av vårt arbete och bidra till att vi når våra mål med kvalitet och tempo.
Fazer Bageri är ett av Sveriges främsta bageriföretag med kvalitet i fokus. Här på Klockarbäcken i Umeå tillverkar vi ett varierat och smakrikt sortiment av bröd - något för alla smaker! Tjänsten innebär arbete i bageriets produktionslinjer samt paketering i vår logistikavdelning.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Arbetet sker huvudsakligen i en automatiserad produktionsmiljö där du har ett helhetsansvar för tillverkningen. Rollen kräver självständighet, noggrannhet, och ett starkt kvalitetsfokus. Du har förmåga att agera snabbt vid förändringar.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat övervakning, kvalitetskontroll samt att starta/stoppa och ställa om maskinerna vid produktionsbyten - alltid med fokus på säkerhet, effektivitet och högsta kvalitet.
Arbetstider
• Tidsperiod: Mitten av maj - augusti.
• Dag/kväll/natt då produktionen pågår dygnet runt, även helg kan förekomma.
• Flexibilitet och tillgänglighet under hela uppdragsperioden.Kvalifikationer
• Gärna B-körkort och tillgång till bil, då kollektivtrafiken till arbetsplatsen är mycket begränsad.
• Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
• Ansvarsfull, stresstålig och handlingskraftig.
• Erfarenhet av arbete inom livsmedelproduktion är meriterande.
Anställningsform
Visstidsanställning under sommarsäsong. Placering i Umeå på Klockarbäcken.
Vi tillämpar Livsmedelsavtalet samt tilläggsavtalet för 2025-2027. Ersättning utgår enligt gällande kollektivavtal.
Inför anställning kan bakgrundskontroller förekomma, i enlighet med gällande lagstiftning.
Bli en del av något gott - Sök nu!
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-12. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Observera att vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar per brev eller e-post beaktas ej.
Vid frågor rör produktion, vänligen kontakta ansvarig produktionsledare på johan.larsson@fazer.com
eller Kent.karlsson@fazer.com
Vid rekryteringsrelaterade frågor, kontakta HR på ebba.chan@fazer.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.
Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. Vår mission, Mat med mening, bygger på vårt unika över 130-åriga arv, djupa konsumentinsikter och innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Med våra ca 5 000 engagerade medarbetare fokuserar vi på konsumentprodukter, vår direkt till konsument-riktade verksamhet i Nordeuropa och export till mer än 40 länder. Vår verksamhet följer Fazers uppförandekod som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Fazer-koncernens omsättning 2023 uppgick till 1,2 miljarder euro.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fazer Sweden AB
(org.nr 556295-4486)
SE Fazer Bakery
9825381