Produktionsmedarbetare sökes till Wernersson Ost
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Jönköping
2025-11-17
Trivs du med varierande arbetsuppgifter och praktiskt arbete? Vill du vara en del av ett engagerat team i en kvalitetsmedveten verksamhet? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Wernersson Ost är ett välkänt företag inom ost- och mejeriproduktion, som med stort engagemang arbetar för att erbjuda sina kunder produkter av högsta kvalitet och en smak som står ut från mängden. Vi söker nu engagerade och noggranna medarbetare till deras produktion i Jönköping.
Som produktionsmedarbetare blir du en viktig del av teamet och arbetar med olika moment i tillverkningen av företagets produkter. Arbetet kräver att du är ansvarsfull, strukturerad och trivs med att hålla ett jämnt tempo samtidigt som du säkerställer att kvalitets- och hygienkrav följs noggrant.
Arbetsdagen är varierad och du arbetar med olika moment inom hantering och bearbetning av produkter. Flexibilitet är viktigt då arbetsuppgifterna kan skifta under dagen. Du jobbar tätt tillsammans med kollegor, vilket gör att vi värdesätter laganda och förmågan att arbeta mot gemensamma mål.
Tjänsten är på heltid och förväntas starta i december. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag, 07:00-16:00. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och arbetar hos vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete, tar ansvar och har lätt att upprätthålla god ordning och hygien. Du är engagerad, positiv och vill vara en del av ett företag som arbetar med kvalitet i fokus. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från produktion, lager, livsmedelsarbete eller restaurangbranschen, där du är van vid högt tempo och tydliga rutiner. Krav för tjänsten är goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Frysvägen 6 (visa karta
)
556 52 JÖNKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Natalie Dahlbacka jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9609050