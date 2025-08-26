Produktionsmedarbetare Sökes till Tyresö
Submit AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Submit AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi på Submit söker nu efter flera produktionsmedarbetare till vår samarbetspartner i Stockholm.Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta i en produktion/fabrik inom fiskindustrin, vilket innebär att du kommer att hjälpa till i produktionen med att utföra arbetsuppgifter som hantera fisk och förbereda produkten för kund.
Arbetsdagen innefattar att man kan stå på olika stationer i produktionen. Ben bortplockning, rensning av fisk samt skrubbning av fisk. Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Anställning utan krav på erfarenhet, vi ser enbart att du har följande personliga egenskaper, samt klara av hantering av färsk fisk samt lukt
Du har en god förmåga att ta egna initiativ.
Du har inga problem med ett enformigt/monotont arbete.
Du är flexibel och kan jobba över om det skulle bli längre dagar.
Du är stresstålig och kan jobba i högt tempo.
Du är noggrann och tar jobbet på största allvar
Krav:
Svenska eller Engelska
Meriterande:
Jobbat med liknade arbetsuppgifter tidigare.
Jobbat med något monotomt tidigare.
Plats: Tyresö Start: Omgående Lön: Enligt Kollektivavtal Arbetstid: dagtid 06-15:00
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel@submitbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Daniel Hedfors daniel@submitbemanning.se Jobbnummer
9475809