Produktionsmedarbetare sökes till träindustri utanför Varberg!
2025-08-19
Om tjänsten
Just nu söker vi en produktionsmedarbetare till vår kund som jobbar inom träindustrin utanför Varberg. Du kommer att få vara en del av ett team som jobbar med att producera takstolar i trä. Du kommer att producera enligt de kvalitets- och leveranskrav som företaget har så det är viktigt att du är noggrann i ditt arbete. Du kommer att använda olika typer av verktyg, maskiner och utrustning så det är ett stort plus om du är en händig person.
Arbetetstider:
Måndag till torsdag 05.50-15.00
Fredag 05.50-13.10
Eventuellt kan det bli aktuellt med tvåskift längre fram.
Uppdraget sträcker sig till att börja med under september till november, men det kan bli aktuellt med en förlängning.
Vem är du?
Vi söker dig som är en flexibel och noggrann person som har lätt för att jobba i ett team. Du får gärna ha erfarenhet från tillverkningsindustrin. Eftersom jobbet är fysiskt så är det bra om du har en god fysik.
Vi ser gärna att du har:
• Verktygsvana
• Erfarenhet av att läsa ritningar
• Erfarenhet från tillverkningsindustrin
• Grundläggande datorkunskap
• Truckkort (A+B)
• B-körkort
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Eventuella namngivna referenser bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
