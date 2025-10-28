Produktionsmedarbetare sökes till Märsta!
2025-10-28
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Vår kund är världsledande inom färg- och beläggningsindustrin med över 4 100 butiker och 140 tillverknings- och distributionscentraler över hela världen. Företaget grundades 1866 i USA och erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom färg, lacker, och ytbehandlingar. De betjänar olika sektorer, inklusive byggindustrin, fordonssektorn och industriella tillämpningar. Med en stark närvaro internationellt är kunden känt för innovation, högkvalitativa produkter och en engagerad service till sina kunder. Företaget är drivande inom hållbarhetsinitiativ och strävar efter att erbjuda lösningar som möter de skiftande behoven inom ytbearbetning och färgindustrin.Arbetsuppgifter
Som produktionsarbetare kommer du att spela en nyckelroll i deras dagliga arbete genom att aktivt delta i produktionsprocessen och säkerställa att deras höga kvalitetsstandarder bibehålls. I denna roll kommer du att ha ansvar för att tillverka färdiga produkter i en produktionsfabrik genom att noggrant följa angivna recept och instruktioner. Din roll kommer att innefatta hantering av maskiner och utrustning, truckkörning, genomförande av kvalitetskontroller samt att följa säkerhetsrutiner och arbetsanvisningar. Även om arbetet kräver självständighet kommer du att vara en del av ett härligt team där samarbete och kommunikation är av högsta prioritet.
Praktisk information:
• Arbetet sker på 2 skift, måndag - fredag
• Morgonskiftet är 05.30-13.51 och kvällsskiftet är 13.30-23.30 (ledig fredagar)
• Arbetsplatsen är belagd i Märsta.Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Truckkort, meriterande med erfarenhet av skjutstativ
• Minst ett års erfarenhet av produktions- eller lagerarbete inom aktuell tid
• Förmåga att skriva och tala obehindrat på svenska
• God datorvana är meriterande
Vi ser gärna att du trivs i en industriell arbetsmiljö och förstår vikten av ett aktivt säkerhetstänk och att följa säkerhetsrutiner. Arbetet ställer även krav på god fysisk förmåga.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt då vi kallar in kandidater löpande på intervju under ansökningsperioden. För vidare frågor kontakta Sofia Eriksson på 070-821 53 41 eller via sofia.eriksson@clwork.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
