Produktionsmedarbetare sökes till livsmedelsproduktion i Laholm!
2026-02-05
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
Är du ute efter nya utmaningar och vill vara med och skapa framtidens smakupplevelser? Är du flexibel och inte rädd för att hugga i när det behövs? Vi söker dig som alltid arbetar noggrant i kombination med en hög effektivitet för uppdrag i Laholm!
Vår kund är belägen i Laholm och arbetar inom livsmedelsbranschen och producerar diverse välkända produkter.
Arbetsuppgifterna kommer vara varierande inom livsmedelsproduktion som exempelvis packning av livsmedel och hantering av recept och dess ingredienser. Du kommer att få delta i produktionen av livsmedel, från råvaruhantering till färdig produkt. Du kommer arbeta i team och arbeta nära med företagets olika avdelningar. Arbetet utförs utefter särskilda regler, riktlinjer och kvalitets standarder som är av högsta vikt att följa och ta hänsyn till.
Arbetstiderna är varierande på veckans alla dagar mån-sön och du bör vara flexibel och ha förmågan att täcka av och hjälpa till där där det behövs. Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna och få arbetet gjort.
Arbetsuppgifterna innebär delvis:
• Övervakning av linjen
• Åtgärda eventuella fel som uppkommer i produktionen gällande linje och produkt
• Packning förhand
• Stötta upp i blandning av ingredienser
• Ta emot och fördela varor
• Följa siffror och andra mätetal
DETTA SÖKER VI
• Tidigare erfarenhet av produktionsarbete är meriterande
• Förmågan att samarbeta effektivt med andra i team
• Arbetet kan vara fysiskt krävande, så en grundläggande fysisk förmåga är viktig.
• Anmärkningsfritt belastningsregister
• 2 referenser
• Flytande svenska i tal och skrift
Annonsen är för ett kommande behov, vi går igenom annonsen löpande. Ansök därmed redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9726346